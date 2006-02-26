در مراسم تقدير از مترجم برجسته آثار فلسفي عنوان شد: دكتر فولادوند فصل نويني در فكر و فرهنگ جامعه ما گشود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، طي مراسمي كه عصر امروز در همايش "فيلسوف عدالت: بررسي احوال و آثار و آراي جان راولز" در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار شد، از دكتر عزت الله فولادوند به پاس يك عمر تلاش در عرصه فكر و فلسفه تقدير شد.

دكتر اعواني در مراسم تقدير از دكتر فولادوند اظهار داشت: ايشان از شخصيتهاي استثنايي فرهنگ ما هستند. استاد فولادوند مترجمي بسيار گرانقدر و فرزانه اند كه عمري را با شكيبايي به كارهاي علمي و پژوهشي اشتغال داشتند.

رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران دكتر فولادوند را انديشمندي توصيف كرد كه در كنار فن ترجمه با مكتبها و نظرات جديد فلسفي سياسي نيز آشنايي كامل دارند.

خشايار ديهيمي نيز در اين مراسم ضمن آشنايي بيست ساله خود با دكتر فولادوند گفت : استاد فولادوند يك مترجم توانا و مسلط به زبان فارسي و خارجي هستند و اين صفاتي است كه يك مترجم بايد داشته باشد اما هيچكدام به تنهايي نمي توانند نشانگر ويژگي استاد فولادوند باشد. ايشان فصل تازه اي در عرصه فكر و فرهنگ را در كار ترجمه در ايران گشودند.

ديهيمي شيوه كار استاد فولادوند را در انتخاب دقيق آن توصيف كرد كه الگوي كار بسياري از مترجمان نيز گشته است.

وي اظهار داشت: فولادوند هميشه به سراغ نيازهاي جامعه در حوزه علوم انساني رفتند و اولين كسي بودند كه ما را در سال 58 با هانا آرنت آشنا ساختند.

استاد مصطفي ملكيان نيز از ديگر كساني بود كه در مراسم تقدير از استاد فولادوند شركت كرده بود.

استاد ملكيان در سخنان كوتاه خود، فولادوند را منشاء خدماتي ارزنده به جامعه فكر و فلسفه ايران دانست و گفت : فولادوند در پنج زمينه به كار ترجمه از كم به بيش مشغول بودند: ادبيات، روانشناسي اجتماعي، تاريخ انديشه ها، فلسفه و مفاهيم و مسائل انديشه سياسي.

ملكيان شيوه ترجمه فولادوند را طي يك صد سال اخير بي نظير دانست و او را با محمد علي فروغي مقايسه كرد و گفت : زبان ترجمه ايشان رسا، فاخر، بليغ و با فارسي هماهنگ است.

وي در پايان به پيشگفتارها و مقدمه هايي كه فولادوند بر آثارش نوشته اشاره كرد كه هر كدام سودمندي خود را فارغ از متن كتاب دارد.

استاد فولادوند نيز در پايان اين مراسم ضمن تشكر و قدرداني از اين برنامه اظهار داشت: هر مصيبتي كه بر جامعه ما مي آيد از بي اطلاعي ماست چرا كه از قافله فكر و انديشه عقب مانده ايم. اگر عشق به خاك و مهين نبود تحمل اين چهل سال فعاليت بخصوص در سالهاي سخت غي ممكن بود.

اين مراسم از سوي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار شد.