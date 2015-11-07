ایران قدرت اثرگذار منطقه است

خبرگزاری فارس نوشت: «راجح الموسوی» سفیر عراق در ایران در گفت‌وگو با فارس، به تشریح مواضع کشورش در خصوص نشست وین درباره سوریه، حضور روسیه در عراق، روند اصلاحات سیاسی در دولت عبادی، مبارزه با داعش و نیز روابط تهران - بغداد پرداخت.

وی در خصوص نشست وین ۲ درباره بحران سوریه و حضور ایران برای اولین بار در این نوع نشست‌ها پس از ۵ سال گفت: عراق بر امنیت، ثبات و آرامش در منطقه تأکید دارد، ما یکی از کشورهای قربانی آن چیزی هستیم که در منطقه رخ می‌دهد.

الموسوی در پاسخ به این سؤال که چرا در ابتدا اعلام شد معاون وزیر خارجه عراق در این نشست شرکت می‌کند اما بعد آقای ابراهیم جعفری - وزیر خارجه - حضور پیدا کرد؟ با بیان اینکه عراق، قطعاً به دلیل همجواری با سوریه کشوری است که هم متأثر از سوریه بوده و هم بر آن اثرگذار است، اظهار داشت: عراق از اولین کشورهایی بود که خواستار حل مشکل سوریه از طریق مسالمت‌آمیز شد و لذا پس از بررسی موضوع و سطح کشورهای مختلف شرکت کننده در نشست، مشورت‌هایی که با ایران داشتیم و نیز به منظور اینکه این نشست دارای نتایج مؤثر و مفیدی باشد و نظر به اهمیت آن و برهه‌ای که در آن برگزار شد و همچنین در پی دعوت‌نامه وزیر خارجه روسیه از وزیر خارجه کشورمان، مقرر شد که عراق در سطح وزیر خارجه در این نشست شرکت کند تا فعال‌تر و مؤثرتر باشد.

سفیر عراق ادامه داد: معتقدم که نشست وین نشستی مهم بود، چرا که شاهد تحقق یک اراده بین‌المللی برای حل مشکل سوریه هستیم. ما حضور بدون قید و شرط ایران در کنفرانس را مهم می‌دانیم، چرا که شاهد یک دگرگونی استراتژیک در سطح بین‌الملل در خصوص روش حل بحران سوریه هستیم؛ این نشست گام اول و شروع راه‌حل مشکل سوریه است.

الموسوی با ذکر این نکته که این نشست شرط کناره‌گیری بشار اسد از قدرت را کنار گذاشت و توافق شرکت کنندگان بر سر مبارزه با تروریسم یک اتفاق خوب بود، یادآور شد: در این نشست همه توافق کردند که وحدت و تمامیت ارضی سوریه حفظ شود و این موضوع که تنها از طریق سیاسی باید بحران سوریه را حل کرد، بحث مهمی بود.

وی در پاسخ به این سؤال که بیانیه منتشر شده حاصل مقاومت بود یا تغییر نگاه غرب به استراتژی تغییر بشار اسد از راه سیاسی؟ اظهار داشت: در واقع مقاومت باعث تغییر دیدگاه بین‌المللی شد. پیروزی ایران و حصول توافق هسته‌ای با ۱+۵ نقش بزرگی در این زمینه ایفا کرد. در ابتدا شاهد بودیم که ایران را از روند حل مشکل دور نگه می‌داشتند، ولی اکنون ایران بدون قید و شرط دعوت می‌شود که این نشانه‌ای مثبت است. معتقدیم زمانی که ایران جزیی از حل بحران باشد قطعاً راه‌حلی خواهد بود، چرا که ایران قدرت اثرگذار منطقه‌ای است.

الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص حضور پررنگ‌تر روسیه در مقابله با داعش در عراق نیز افزود: این یک موضوع حکومتی است که مربوط به پارلمان عراق می‌باشد و پارلمان عراق حق دارد آنچه به نفع منافع ملت عراق است را تصویب کند. ما حجم ستیز بین‌المللی که در منطقه جریان دارد را درک می‌کنیم، اما تصمیمی می‌گیریم که به نفع منافع ملت‌مان باشد.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم که اگر عراق و پارلمان آن موافقت نمی‌کرد، اصلاً اتاق اطلاعاتی نیز شکل نمی‌گرفت. این اتاق اثرات خوبی در روند مبارزه با داعش داشته است.

سفیر عراق با ذکر این موضوع که چنین اتاقی مثل آن است که یک دوست اطلاعات دقیقی برای مبارزه با داعش به شما می‌دهد، گفت: ما آن را تبدیل به عملیات می‌کنیم. ما سلاح از نظر کیفی و کمی به اندازه کافی در اختیار داریم که بتوانیم با آن از طریق اطلاعات داده شده مبارزه خود علیه داعش را پیش ببریم.

الموسوی در پاسخ به این سؤال که آیا اختلافات داخلی دلیل عدم حضور روسیه بوده است؟ گفت: نظرات مختلف است و شیعیان، کردها و اهل سنت هر یک نظر خود را در خصوص آنچه در عراق می‌گذرد، دارند و اگر در اجرای موضوعی تأخیری رخ دهد قطعاً در نهایت آنچه به سود کل عراق باشد، دنبال می‌شود. در حال حاضر در عراق هر کس می‌تواند نظر خود را به صورت آزادانه اعلام کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور پررنگ‌تر روسیه در حال بررسی است یا خیر؟ افزود: اگر نیاز باشد عراق تصمیم مناسب را در زمان مناسب اتخاذ می‌کند. ما در عین حال هیچ حضور نظامی خارجی را نمی‌پذیریم که این یک خط قرمز غیر قابل پذیرش است. ما مستشاران آمریکایی، ایرانی و حتی روس هم داریم، اما به‌ عنوان نیروی نظامی خارجی نیستند.

سفیر عراق ادامه داد: زمانی که دریافتیم، ضرورت دارد ائتلاف از فضای عراق برای ضربه به تروریسم استفاده کند، موافقت کردیم و هر زمانی که تشخیص دهیم یک ائتلاف دیگر لازم است که اهداف ما را محقق کند، قطعاً تصمیم‌گیری می‌کنیم. مهمترین موضوع از نظر ما سیادت عراق بر امور خود است.

الموسوی با بیان اینکه در هر صورت ائتلاف جدید بین عراق، سوریه، ایران و روسیه تأثیر مثبتی در زمینه امنیتی در منطقه داشت، یادآور شد: شاید همین ائتلاف یکی از علت‌هایی بود که دیدگاه‌های بین‌المللی دیگر درباره بحران سوریه تغییر کند. ما شاهد بروز یک دیدگاه جدید در منطقه هستیم و امیدواریم استقرار و ثبات در منطقه حاکم شود که جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری در این زمینه دارد؛ زیرا ایران همیشه در کنار ملت و دولت سوریه و عراق بوده است.

سفیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ماجرای هواپیمای حامل تسلیحات ارسالی از سوئد که در فرودگاه بغداد فرود آمد و از پرواز آن به اربیل جلوگیری شد، گفت: این موضوع چندین ماه است که اتفاق افتاده و مراجع ذی‌ربط امنیتی با آن برخورد کردند و ۳ یا ۴ ماه پیش آن هواپیما فرود آمد. اگر هم اشتباه وارد بغداد شده باشد، ما از آنها برای مقابله با داعش استفاده می‌کنیم. اگر هواپیمای جدیدی آمده از آن خبر ندارم، اما تا جایی که می‌دانم ماجرای هواپیمای فرود آمده چند ماه پیش بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا مجلس عراق به دنبال این است که نقش بیشتری در اصلاحات داشته باشد؟ گفت: روند اصلاحات از زمان آغاز مورد تأیید پارلمان بود، اما نباید از چارچوب قانون اساسی عراق خارج شود. ما دادگاه عالی فدرال داریم که بر اجرای قوانین نظارت دارد و اگر زمانی تشخیص داد این اصلاحات مخالف قانون اساسی است، قطعاً آن را متوقف می‌کند.

سفیر عراق درباره موضوع کاستن از اختیارات عبادی نیز گفت: در همه کشورها حتی ایران بین خطوط مختلف کش و قوس‌هایی وجود دارد. اگر بگوییم همه موافق آقای حیدر عبادی هستند دروغ گفته‌ایم، چرا که حتی در یک خانواده هم اختلاف وجود دارد. هر تصمیمی که به قانون اساسی نزدیک‌تر باشد، مؤثرتر خواهد بود و حتی در آن زمان مخالفان هم نمی‌توانند با آن مقابله کرده یا آن را متوقف کنند.

الموسوی در خصوص عملیات‌های جدید در عراق که تحت عنوان «لبیک یا رسول الله ۲» شروع شده نیز اظهار داشت: روش‌های نظامی براساس شرایط موجود دنبال می‌شود. برخی مواقع باید سریع وارد شد و برخی مواقع باید یک ماه صبر کرد تا با کم‌ترین خسارت پیش رفت. همچنین باید آمادگی دشمن هم بررسی شود تا بر آن اساس تصمیم‌ گرفت و براساس اطلاعات پیش رفت؛ لذا شاهد بودیم که یک جنگ بسیار بزرگ با کمترین خسارت طی مدت اخیر پیش رفت.

وی با اشاره به جنگ مهم و سرنوشت ساز بیجی نیز اظهار داشت: قطعاً از نقش و جایگاه بیجی نزد تروریست‌ها اطلاعات دارید که از نظر تأمین سوخت برای آنها و نزدیکی به نینوا و موصل بسیار ارزشمند بود که بر همین اساس بهترین نیروهای خود را در آن مستقر کرده بودند و تصور می‌کردند نیروهای عراقی نمی‌توانند با آنها مقابله کنند در حالی که این خیالی خام بود.

سفیر عراق با اشاره به روابط گسترده تهران - بغداد و سفرهای مقامات دو کشور گفت: بهترین روابط را در منطقه و دنیا با ایران داریم و به آن افتخار می‌کنیم.