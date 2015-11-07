به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در دهمین کنفرانس تعمیر و نگهداری اظهارداشت: موضوع تعمیرات و نگهداری و توجه به آن نکته بسیار مهمی است اما علی‌رغم این اهمیت‌ها، توجه کافی به شرکت‌های دولتی و خصوصی تعمیر و نگهداری نشده است.

وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به موضوع تعمیرات و نگهداری آثار خود را در بلندمدت نشان می‌دهد، گفت: عموما به مشکلات آنی و روزمره پرداخته می‌شود در حالی‌ که موضوع تعمیر و نگهداری یک پدیده بلندمدت است و نیاز به توجه در یک دوره زمانی طولانی دارد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به اینکه مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که پرداخت بلندمدت بیش از کوتاه‌مدت تاثیر دارد، اظهار داشت: تعهد مدیران ارشد بسیار مهم است و مهمترین بخش در بودجه باید به موضوع تعمیرات و نگهداری اختصاص یابد و عدم نگهداری درست تجهیزات و خطوط ریلی باعث می‌شود تا به مرور آنها را از دست بدهیم و هزینه‌ها افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه موضوع استفاده از تجهیزات فقط طول عمر نیست، افزود: موضوع استفاده بهینه اقتصادی از تجهیزات باید افزایش یابد و قابل اعتماد بودن حمل‌و‌نقل ریلی موضوعی است که حتی از هزینه نگهداری آن هم مهمتر است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت راه‌آهن در حال حاضر فقط زیربنا را در اختیار دارد، افزود: زیربنا و تأسیسات زیربنایی از موضوعاتی است که شرکت راه‌آهن در آن فعالیت می‌کند اما حوزه واگن اعم از مسافری و باری در مالکیت بخش خصوصی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به اینکه این شرکت ۶۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد که باید ۳ درصد را در اختیار تعمیر و نگهداری قرار دهد، گفت: این ۳ درصد سالیانه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود اما مجموع درآمدهای ما کمتر از ۸۰۰ میلیارد تومان است.