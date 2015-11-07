افزایش مبادلات تجاری ایران و ایتالیا/ بازگشت دوران طلایی

محمد رازی در حاشیه سفر به اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: قبل از اعمال تحریم های ناجوانمردانه غرب بر علیه جمهوری اسلامی ایران، دوران طلایی روابط تجاری و اقتصادی کشورمان را با ایتالیا را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در این دوران حجم مبادلات فی مابین به بیش از هفت میلیارد دلار رسیده بود، ادامه داد: اما متاسفانه این رقم به دلیل اعمال تحریم ها کاهش یافت، چنانچه طی سال گذشته به ۱.۶ میلیارد دلار رسید.

به گفته رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا طی شش ماهه اول سال قبل میزان صادرات ایران به این کشور ۳۰۳ میلیون دلار و واردات از آن ۴۴۷ میلیون دلار و حجم کل مبادلات ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری دو کشور طی سال جاری بویژه نیمه دوم سال میلادی متذکر شد: در ۹ ماهه اول امسال میزان صادرات کشورمان به ایتالیا ۵۳۲ میلیون دلار و واردات از آن ۷۱۲ میلیارد دلار بوده که براساس آن حجم کل تجاری هزار و ۲۴۴ میلیون دلار نشان می دهد.

رازی با تاکید بر اینکه این روند تا پایان سال حجم مبادلات دو کشور را افزایش خواهد داد، تاکید کرد: در ملاقاتهای مقامات عالی رتبه دو کشور طی ماه های اخیر طرفین برای افزایش حجم مبادلات تجاری و دستیابی به دوران طلایی پیش از تحریم ها اعلام آمادگی کرده اند.

وی ایتالیا را سومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا برشمرد و عنوان کرد: این کشور با جمعیت ۶۱ میلیون نفری می تواند به بازار خوبی نیز برای اقلام صادراتی ایران تبدیل شود.

رایزن بازرگانی ایران در ایتالیا فرآورده های معدنی، پوست و چرم، تولیدات شیمیایی، خشکبار، فرش، محصولات پتروشیمی و... را از مهمترین اقلام صادراتی کشورمان به ایتالیا در شرایط کنونی برشمرد.