اهانت و ناسزاگويي به مقدسات عملي مجرمانه است / مقدسات اديان بايد از دايره منازعه هاي قدرت خارج شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، سيد محمد خاتمي در مراسم افتتاحيه دومين نشست گروه اتحاد تمدنها در قطر با اشاره به اينكه وجدان بشر روزگار ما هيچگاه چون امروز نگران ناامني، تبعيض، سلب آزادي و ناديده گرفتن حرمت و حقوق انسان نبوده است، گفت : به موازات اين امر وجدان بشر هيچگاه چون امروز در ترنم دلنواز صلح، عشق، شعر، زيبايي و اخلاق مدارا در هياهوي عصب شكن جنگ، نفرت، ترور، زور و نابردباري گم نشده است.



وي افزود: امروز شاهد حضور قدرتهاي رسمي و غير رسمي فراواني هستيم كه محروم از منطق مهر، گفتگو و تفاهم، جز به قهر و خشونت نمي انديشند و براي به كارگيري اين دو، نفرت پراكني، غيرت سازي و دشمن تراشي را اساس كار خود قرار مي دهند.



خاتمي يادآورشد : اگرچه ارزشها و سرمايه هاي والاي انساني چون دين، هنر، فلسفه و ادب هميشه از سوي قدرتهاي انحصاري فردي يا گروهي مورد سوء استفاده بوده است، اما ترديد نكنيم كه استفاده ابزاري از آنها امروز بيش از هر زمان ديگر رواج دارد.

وي با اعلام اينكه امروز افكار عمومي كه در جهان مدرن جايگاهي والا يافته است، بازيچه دست قدرتهايي است كه منفعت طلبي مادي را فلسفه برين مي دانند و منافع خاص خود را به عنوان منافع عام بشري القاء مي كنند و براي آن از هيچ اقدامي رويگردان نيستند، گفت : در چنين جهاني حاصل بي اعتنايي به حقوق و حرمت انسان، به حاشيه بي عدالتي و سركوب و با كمال تأسف حركتهاي تند و افراطي خواهد بود كه تقديس كننده كشتار و خشونت هستند. خشونت گرايان از منطقي پيروي مي كنند كه منطق غالب روزگار ما است و مي بينيم كه در توجيه خشونت خويش به تحريف ديني مي پردازند كه كشتن يك انسان بي گناه را به منزله كشتن همه بشريت مي داند.



رئيس مؤسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها در ادامه اظهار داشت : آنچه اين روزها جهان را تكان داده، مصداقي عبرت آموز است. رسانه اي در فضاي پر از نفرت روزگار ما، پا را از معيارهاي اخلاقي و انساني فراتر مي نهد و با اهانت به مقدسات مسلمانان، احساسات آنان را كه به ارزشهاي خود پايبند هستند جريحه دار مي كند و در همان حال به آزادي بيان و انديشه كه ارزشي جهان شمول است نيز خيانت مي كند.



وي گفت : اهانت و ناسزاگويي، آن هم به مقدسات، مصداق انديشه و آزادي بيان نيست، بلكه عملي مجرمانه است. در برابر اين اهانت احساسات جريحه دار شده صدها ميليون مسلمان نيز به جنبش در مي آيد و حتي به خشونتهايي منجر مي شود كه نه خواست اسلام و نه خواست مسلمانان آزاده است. در همان حال فاجعه كم نظير ديگري در عراق پيش مي آيد كه مي تواند حكايتگر توطئه اي باشد براي ايجاد جنگ داخلي ميان مسلماناني كه بيش از هر زمان، به وحدت نيازمندند. انفجار حرم امامان شيعه در سامرا زنگ خطري است در دنياي پر از سوء تفاهم امروز كه علاوه بر حرمت شكني و منطق ستيزي آن، مي تواند منشا تعارضهاي غيرقابل مهار شود. بشريت بايد با هوشياري در برابر اين جنايت ها و انحراف ها بايستد.

حجت الاسلام خاتمي با اشاره به اينكه متأسفانه صداي بلند و غالب بر جهان ما، صداي خشونت و اهانت شده است و همين صدا است كه نمي نگذارد صداهاي متفاوت بلند شود، يادآورشد: در عين حال بايد خشنود بود كه هيچگاه بشر در تاريخ، چون امروز از نا امني و خشونت نفرت نداشته و در جستجوي فضاي امن و آرامي كه همه بشريت در پناه آن بتوانند با حرمت و برخورداري، همزيستي كنند، نبوده است. به همين دليل است كه علي رغم غريو نفرت آور خشونت و تقابل جنگ، صداي گفتگو و همبستگي و ائتلاف در جانها طنيني دلنشين تر از هميشه دارد.

وي افزود: من به دنبال طرح گفتگوي تمدنها در برابر پروژه جنگ تمدنها (در سال 2001) كه مورد استقبال بي نظير جامعه جهاني قرار گرفت، پيشنهاد تكميلي «ائتلاف براي صلح بر پايه عدالت» را دادم كه متأسفانه در هنگامه وحشت انگيزي كه بعد از فاجعه تروريستي 11 سپتامبر و به دنبال آن، امنيتي شدن فضاي جهاني برپا شده بود شنيده نشد، امروز دوباره تأكيد مي كنم كه راهي جز گفتگو بر پايه احترام متقابل و ائتلاف براي صلح برپايه عدالت و حركت به سوي امنيت برپايه توافق بر مشتركات ديني و فرهنگي اقوام و ملل وجود ندارد.

رئيس مؤسسه گفتگوي فرهنگها و تمدنها تأكيد كرد : بايد مقدسات اديان از دايره منازعه هاي قدرت خارج شود و صلح طلبان جهان، دايرمدار دفاع از قداست اديان و حقوق انسان شوند. در اين امر، بخصوص سازمان ملل متحد كه فلسفه وجودي آن جلوگيري از جنگ و تأمين صلح و عدالت است بايد با تحول اساسي در سامان و سازوكار خود و با قدرت بخشيدن به رأي و نظر خيرخواهان انديشمند و رها شدن از استيلاي ظالمانه قدرتهاي خشونت گرا، اولاً زمينه نجات افكار عمومي از نفرت آفرينان خشونت طلب و عطف آن به پيام صلح و همزيستي متفكران خيرخواه را فراهم آورد و ثانياًً با راهكارهايي با ضمانت اجرايي دولتها را وادار كند تا به خواست واقعي جامعه بشري، يعني دوري از استبداد و وابستگي، حرمت نهادن به حقوق واقعي بشر و منزوي كردن خشونت و ترور در همه اشكال آن چراغ اميد را براي امروز و فرداي ما فروزان تر كند.



وي با اعلام اينكه اميدوارم نشست ما منجر به يافتن راه حلهاي تفاهم و همكاري ميان جهان اسلام و غرب، در جهت حل مشكلات و معضلاتي شود كه هر دو جهان را با چالشهاي بزرگ روبرو كرده است، گفت: براي اين امر لازم است واقعيتها را درست ببينيم و متوجه تغييرات و تحولاتي كه بخصوص در عرصه هاي فرهنگي جهان معاصر در حال وقوع است باشيم و با نگرشي همه جانبه درصدد يافتن راه حل برآييم.

خاتمي تغييرات گسترده جمعيتي، جابجايي، مهاجرت و پناهندگي و نرخ رشد جمعيت جوان در برخي از جوامع، را از عوامل به حاشيه رانده شدن فزاينده اقتصادي و سياسي و نظاير آن اعلام كرد كه به واسطه آن امكان گفتگو و تعامل سازنده محدود مي شود.



وي افزود: اگر در اين مورد به درستي از آموزش و پرورش و نهادها و ابزارهاي فرهنگي و وسائل ارتباط جمعي در جهت تعديل برداشتهاي افراطي، غيرمنطقي و لزوم احترام به عقايد و نظرات ديگران، حرمت ديگران و احترام گذاشتن به ارزشها و مقدسات همه اقوام و پيروان اديان و آيين ها و اموري نظير اين موارد بهره گيري شود به طور حتم پايه هاي تفاهم و همزيستي را محكم تر كرده ايم.