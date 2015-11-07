نشست شورای دفاع ملی برای اتخاذ تصمیمات امنیتی در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی مصر اعلام کردند که «عبد الفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر طی ساعات آینده خواستار نشست شورای دفاع ملی برای بررسی اوضاع این کشور پس از اعلام روسیه و چند کشور دیگر مبنی بر تعلیق پروازهای خود به قاهره خواهد شد.

براساس این گزارش، منابع مصری گفته اند: تصمیم های مهمی وجود دارد که شاید از میان آنها، وضعیت اضطراری در کشور اعلام شود، همچنین تصمیم بر آن است که فرماندهان امنیتی مسئول تامین امنیت فرودگاه شرم الشیخ در صورت اثبات کوتاهی در این زمینه، برکنار شوند.

وی همچنین با اشاره به شایعاتی که در پی سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در مصر منتشر شده است گفت: تمامی این اخبار مستند به ادله واقعی نبوده و تیم تحقیق متشکل از کارشناسان مصری، روسی، آلمانی، فرانسوی و ایرلندی همچنان به بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما ادامه می دهند که در آن، گفتگوی انجام شده در اتاقک خلبان ضبط شده است.

گفتنی است هفته پیش یک هواپیما مسافربری روسی با ۲۲۴ سرنشین که از فرودگاه شرم الشیخ به پرواز درآمده بود، به دلایلی که هنوز نامعلوم است در منطقه سینای مصر سقوط کرد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند.

پس از این حادثه، حرف و حدیث های زیادی در چرایی سقوط این هواپیما گفته شده است و داعش طی بیانیه ای مدعی شد که این گروه هواپیما را ساقط کرده است. روسیه این موضوع را تکذیب کرد، دولت مصر علت سانحه را نقص فنی دانست و دولت انگلیس اعلام کرد که امکان دارد هواپیمای روسی بر اثر انفجار سقوط کرده باشد.

به دنبال این حادثه، روسیه با موافقت پوتین، پروازهای خود به مصر را به حالت تعلیق درآورد و شماری از کشورها و شرکت های هواپیمایی نیز یا پروازهای خود به مصر را تعلیق کردند و یا مسیرهای هوایی خود را تغییر دادند.