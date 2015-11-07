حمید رضا نظیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادفات موتورسواران در سطح جاده های برون شهری و درون شهری استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه بر اثر این تصادفات ۵۲ نفر در سطح استان جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه طی شش ماه نخست امسال ۵۲ نفراز تعداد فوتی های تصادفات استان مربوط به موتور سواران بوده، عنوان کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه علت فوت بیشتر این موتورسواران در تصادفات استان ضربه به سر بوده است افزود: این امر نیز ناشی از عدم استفاده از کلاه ایمنی بوده است.

۳۷ درصد فوتی های تصادفات لرستان مربوط به موتورسواران بود

سرهنگ مرادی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادفات درون شهری در سطح استان اظهار داشت: طی شش ماه نخست امسال ۳۲ نفر در تصادفات درون شهری لرستان جان خود را از دست داده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به آمار پزشکی قانونی از این تعداد فوتی در تصادفات درون شهری لرستان ۳۷.۵ درصد موتور سوار بوده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان بر لزوم استفاده از کلاه ایمنی از سوی موتور سواران استان تاکید کرد و گفت: متاسفانه عدم استفاده از کلاه ایمنی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی موجب شده که بخش زیادی از فوتی های تصادفات در استان مربوط به موتور سواران باشد.