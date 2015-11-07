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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۳

سفر اشرف غنی به شرق افغانستان

سفر اشرف غنی به شرق افغانستان

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان برای بازدید از اوضاع عمومی و امنیتی ولایت لوگر به شرق افغانستان سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی طی سفر به لوگر، با اقشار مختلف مردم و مقامات محلی دیدار کرد و مسائل امنیتی این منطقه را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در این سفر بر هماهنگی بیشتر نهادهای امنیتی مخصوصا هماهنگی میان فرماندهان امنیتی کابل و لوگر تاکید کرد و گفت: برداشتن فاصله میان مرکز و ولایت ها از برنامه های اصلی دولت وحدت ملی است.

اشرف غنی همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات صلح اظهار داشت: همه باید برای به وجود آمدن صلح دست به دست یکدیگر بدهند؛ جنگ امروز علیه افغانستان تحمیل شده و آنهایی که راه را اشتباه می روند باید مسیرشان را تغییر دهند.

کد مطلب 2959552

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