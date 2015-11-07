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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۱

«ماهی سیاه کوچولو» در فرهنگسرای ارسباران نقد می‌شود

«ماهی سیاه کوچولو» در فرهنگسرای ارسباران نقد می‌شود

فیلم «ماهی سیاه کوچولو» ساخته مجید اسماعیلی یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران با حضور عوامل فیلم اکران و نقد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «ماهی سیاه کوچولو» در بستر تاریخی دهه شصت و مبارزات نیروهای چپ در شمال کشور و در آمل روایت می شود و درباره یک زن به نام شهرزاد است که معروف به ماهی سیاه کوچولو است و برای انتقام مرگ شوهرش وارد مبارزه شده است.

مجید اسماعیلی کارگردان، محمدرضا شفیعی تهیه کننده، علی طالب آبادی نویسنده فیلمنامه، جمشید گرگین بازیگر و جمعی دیگر از عوامل فیلم مهمانان سیصد و هفتاد و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.‌

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان‌، خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 2959555
عطیه موذن

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