به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «ماهی سیاه کوچولو» در بستر تاریخی دهه شصت و مبارزات نیروهای چپ در شمال کشور و در آمل روایت می شود و درباره یک زن به نام شهرزاد است که معروف به ماهی سیاه کوچولو است و برای انتقام مرگ شوهرش وارد مبارزه شده است.
مجید اسماعیلی کارگردان، محمدرضا شفیعی تهیه کننده، علی طالب آبادی نویسنده فیلمنامه، جمشید گرگین بازیگر و جمعی دیگر از عوامل فیلم مهمانان سیصد و هفتاد و هفتمین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.
علاقهمندان برای حضور در این نشست میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.
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