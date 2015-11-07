  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

نفرات برتر رقابت‌های سوارکاری جام اسب ایرانی معرفی شدند

نفرات برتر رقابت‌های سوارکاری جام اسب ایرانی معرفی شدند

نخستین دوره مسابقات پرش با اسب، جام اسب ایرانی و زایچه ایرانی در مجموعه سوارکاری آزمون تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها در دو رده سنی زیر شانزده سال و بالای شانزده سال و در دو بخش اسب‌های زایچه ایران و اسب‌های ترکمن با حضور ۱۵۰ سوارکار برگزار شد که در پایان نتایج زیر بدست آمد:

 رده اسب‌های زایچه ایران زیر ۱۶ سال
مقام اول: آیدین حمیدی پسند با اسب سزار
مقام دوم: یزدان ملاافضل با اسب سهیل
مقام سوم: سورن احسانی فاخر با اسب ویک کوچولو

اسب‌های زایچه ایران بالای ۱۶
مقام اول: مجید شریفی با اسب پرخان
مقام دوم: حسین رضایی با اسب کایلو
مقام سوم: اسفندیار هوشمند با اسب سارینا
 
رده اسب‌های ترکمن زیر ۱۶ سال
مقام اول: رادین شادمان با اسب افق
مقام دوم: امیرصدرا بختیاری با اسب آمارو
مقام سوم: سورن احسانی فاخر با ویک کوچولو

رده اسب‌های ترکمن بالای ۱۶ سال
مقام اول: رامین شهابی با اسب ایران گل
مقام دوم: مصطفی بیرامی با اسب اهو
مقام سوم: سید علی سرشار با رامسس

کد مطلب 2959559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها