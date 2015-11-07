به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها در دو رده سنی زیر شانزده سال و بالای شانزده سال و در دو بخش اسب‌های زایچه ایران و اسب‌های ترکمن با حضور ۱۵۰ سوارکار برگزار شد که در پایان نتایج زیر بدست آمد:

رده اسب‌های زایچه ایران زیر ۱۶ سال

مقام اول: آیدین حمیدی پسند با اسب سزار

مقام دوم: یزدان ملاافضل با اسب سهیل

مقام سوم: سورن احسانی فاخر با اسب ویک کوچولو



اسب‌های زایچه ایران بالای ۱۶

مقام اول: مجید شریفی با اسب پرخان

مقام دوم: حسین رضایی با اسب کایلو

مقام سوم: اسفندیار هوشمند با اسب سارینا



رده اسب‌های ترکمن زیر ۱۶ سال

مقام اول: رادین شادمان با اسب افق

مقام دوم: امیرصدرا بختیاری با اسب آمارو

مقام سوم: سورن احسانی فاخر با ویک کوچولو



رده اسب‌های ترکمن بالای ۱۶ سال

مقام اول: رامین شهابی با اسب ایران گل

مقام دوم: مصطفی بیرامی با اسب اهو

مقام سوم: سید علی سرشار با رامسس