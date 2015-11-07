به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها در دو رده سنی زیر شانزده سال و بالای شانزده سال و در دو بخش اسبهای زایچه ایران و اسبهای ترکمن با حضور ۱۵۰ سوارکار برگزار شد که در پایان نتایج زیر بدست آمد:
رده اسبهای زایچه ایران زیر ۱۶ سال
مقام اول: آیدین حمیدی پسند با اسب سزار
مقام دوم: یزدان ملاافضل با اسب سهیل
مقام سوم: سورن احسانی فاخر با اسب ویک کوچولو
اسبهای زایچه ایران بالای ۱۶
مقام اول: مجید شریفی با اسب پرخان
مقام دوم: حسین رضایی با اسب کایلو
مقام سوم: اسفندیار هوشمند با اسب سارینا
رده اسبهای ترکمن زیر ۱۶ سال
مقام اول: رادین شادمان با اسب افق
مقام دوم: امیرصدرا بختیاری با اسب آمارو
مقام سوم: سورن احسانی فاخر با ویک کوچولو
رده اسبهای ترکمن بالای ۱۶ سال
مقام اول: رامین شهابی با اسب ایران گل
مقام دوم: مصطفی بیرامی با اسب اهو
مقام سوم: سید علی سرشار با رامسس
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