نیاز تهران به ۶ هزار دستگاه اتوبوس/دولت کمبود اتوبوس را تامین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با اشاره به اینکه طبق توافقات ضمنی باید سالی یک هزار دستگاه اتوبوس از طریق سهمیه های دولت به شهر وارد شود، افزود: طی ۶ سال اخیر، هیچ ناوگانی به سیستم حمل و نقل اتوبوسی تهران اضافه نشده است و شهر تهران اکنون به ۶ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد، این در حالی است که کمبود باید در سال های گذشته تامین می شد.

وی ادامه داد: شهرداری تهران به دلیل عدم تامین اتوبوس در سال های گذشته از سوی دولت، مجبور به تامین اتوبوس با هزینه های گزاف شده است، به صورتی که در گذشته اتوبوس های تک کابین را با تخفیف ۸۲.۵ درصد دریافت می کردیم و با توجه به بالا رفتن قیمت دلار، اتوبوس های تک کابین با ۴۰۰ میلیون تومان و دو کابین با حدود ۷۵۰ میلیون تومان هزینه می شود که این امر شهرداری تهران را با مشکل جدی روبرو کرده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به تکمیل شبکه مترو اشاره و خاطرنشان کرد: با ورود سالی یک هزار اتوبوس در شهر تهران، مترو به سهم ۳۰ درصدی خود می رسد و کل شبکه متروی تهران تکمیل می شود و در صورت عدم ورود این تعداد دستگاه اتوبوس با سرریز شدن مسافران در داخل اتوبوس ها روبرو خواهیم شد.