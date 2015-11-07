هر فعالیتی برای قرآن مقدس است/ضرورت برگزاری با شکوه جشنواره قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که با حضور حجت الاسلام و المسلین علی محمدی نمایند ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد، آیت الله نوری همدانی به بیان راه کار ها و رهنمود هایی ارزنده جهت برگزاvی مؤثرتر و مطلوب تر این جشنواره پرداخت.

آیت ‌الله نوری همدانی در این دیدار اظهار کرد : هر فعالیتی برای قرآن مقدس است و ما باید به مسأله قرآن و عترت بیش از هر مطلب دیگری بپردازیم.

وی در ادامه با قرائت خطبه ‌ای از نهج ‌البلاغه افزود: کارکردن در مسأله قرآن درجاتی دارد که امام علی(ع) آن را آموزش، تأمل و تفقه معرفی می‌کند که نتیجه آن شفای قلوب خواهد بود بنابراین اگر قرآن صرف قرائت و مسابقه باشد نمی‌توان آن را فعلی بسیار ارزشمند تلقی کرد.

این مرجع عالی قدر، قرآن را منبع اصیل برای فعالیت علمی دانست و خاطر نشان کرد: روایتی وجود دارد که می‌فرماید هیچ کتابی مانند قرآن علما را سیراب نخواهد کرد و علما هیچ گاه از آن سیرایی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: مسأله ترجمه قرآن نیز بسیار مهم است و باید به آن اهتمام ویژه‌ای کرد اما مهم‌تر از آن نیز مسأله تفسیر است که باید از تفسیر اهل بیت(ع) نشأت بگیرد و در این میان تفسیر برهان و صافی از تفاسیر مهم اسلام است.

آیت الله نوری همدانی تأکید کرد : امروز به تفسیر مقارن نیز نیاز داریم و به وسیله ایجاد تفسیر مقارن باید اختلافات بین شیعه و سنی در تفسیر برخی آیات از بین برود و به اشتراک در تفسیر برسیم که البته در این میان برخی مخالفان نیز هستند که سعی در کمرنگ کردن نقش اهل بیت در تفاسیر خود از قرآن دارند که باید در مقابل آنها به طور علمی ایستاد.

این مرجع تقلید جهان تشیع با بیان مثالی از درجه فقاهت امام خمینی(ره) خاطر نشان کرد: تا قبل از امام خمینی(ره) فقها از قرآن سه نوع جهاد را استنباط کرده بودند، جهاد برای دعوت به اسلام، جهاد دفاعی و جهاد بغات اما امام خمینی(ره) از قرآن هشت جهاد را استنباط کردند که یکی از آنها همان برائت از مشرکین در حج است که فتوا به وجوب آن در حج دادند و این نمونه بارز تفقه در دین است.

وی در ادامه ضمن گلایه از برخی جشنواره ‌ها و همایش ‌های متعدد و بدون تأثیر و یا کم اثر، بیان کرد : اگر همایش ‌ها و فعالیت ما می‌ تواند درجه فقاهت ما نسبت به قرآن را افزایش دهد که بسیار عالی خواهد بود در غیر این صورت حرکتی عقیم خواهد بود به طور مثال همایش ‌های بی شماری با موضوعات حجاب و عفاف، بانکداری بدون ربا و امثال آن در کشور گرفته می‌ شود که هیچ نتیجه عملی ندارد بنابراین این همایش ‌ها باید به فعالیت عملی و کاربردی منجر شود.

این مدرس حوزه علمیه ضمن حمایت و ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره قرآن و عترت ویژه جوانان و دانشجویان، بر لزوم استفاده حد اکثری از توان نهاد ها و ارگان های برگزار کننده جهت برگزاری با شکوه آن تأکید کرد و توجه ویژه به بحث آموزشی و تربیتی آن جهت فرهنگ سازی قرآن کریم را از مسئولین برگزاری خواستار شد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمدی، حجت الاسلام نقیب و دکتر علی اصغر شعاعی مسئولین برگزاری سی امین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور هریک به صورت جداگانه به معرفی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و همچنین ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده ستاد برگزاری جشنواره پرداختند.