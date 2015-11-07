برپایی کارگاه تصویرسازی عاشورا در نگارخانه لاله

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تصویرسازی عاشورا روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه با حضور ۲۰ هنرمند تصویرگر در نگارخانه لاله تشکیل می شود.

این کارگاه با هدف زنده نگه‌داشتن واقعه کربلا از منظر هنر تصویرگری و انتقال پیام حماسه عاشورا از نگاه هنرمندان تصویرگر برگزار خواهد شد.

نگین احتسابیان، راحله برخورداری، علی بوذری، ماهنی تذهیبی، هدا حدادی، سحر حق گو، پژمان رحیمی‌زاده، مهكامه شعبانی، امیر شعبانی پور، نوشین صفاخو، کمال طباطبایی، حسام الدین طباطبایی، حسن عامه کن، کیوان عسگری، کیانوش غریب پور، علی رضا گلدوزیان، مانلی منوچهری، عطیه مركزی، رضا مکتبی و اکبر نیکان پور ۲۰ هنرمند حاضر در این کارگاه هستند.

کارگاه تصویرگری عاشورا روز دوشنبه ۱۸ آبان از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۹ در نگارخانه لاله واقع در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، جنب هتل لاله برگزار خواهد شد.