نگاه فعالان صنعت سنگ باید به بازارهای خارجی معطوف شود

بهزاد نیکفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشور ایران در زمینه تنوع سنگ و تنوع رنگ رتبه اول را در دنیا دارا است و در زمینه ذخایر معدنی در زمره چهار کشور برتر دنیا قرار دارد.

وی افزود: تاکنون بازارهای مصرف خوبی برای صنعت سنگ در داخل کشور وجود داشته و به همین دلیل فعالان این صنعت به صادرات کم توجه بوده و کار جدی دراین زمینه انجام نداده اند.

نیکفر بیان داشت: با کند شدن روند ساخت و ساز در داخل کشور و فراهم شدن بسترهای لازم برای صادرات، بازارهای خارجی نیز مورد توجه قرار می گیرند.

وی ادامه داد: برای رشد و توسعه صنعت سنگ لازم است بازنگری جدی و اساسی در بخش قوانین و مقررات حاکم صورت پذیرد و وظایف همه دستگاه های ذیربط، به طور کامل و شفاف توضیح داده شود.

رئیس خانه معدن استان مرکزی تصریح کرد: بسیاری از معادن موجود در کشور هنوز اکتشاف نشده و به بهره برداری نرسیده اند. کار اکتشاف بسیار زمانبر و مستلزم صرف هزینه بالایی است که بدون حمایت دولت و پرداخت تسهیلات این امر امکان پذیر نیست.

نیکفر ادامه داد: قوانین سخت و بازدارنده کارگری و کارفرمایی هزینه تولید را برای صنعتگران افزایش داده و باعث شده که سنگ فرآوری شده با قیمتی بسیار بالا به دست مشتری برسد، از سوی دیگر میزان کار مفید در کشور پایین بوده و کارفرما مجبور است برای پیشبرد کارش تعداد کارگرها را افزایش دهد.

عضو انجمن سنگ ایران خاطرنشان کرد: برای رشد و توسعه صادارت، فراهم کردن بسترهای حمل و نقل ارزان ضروری است اما زیر ساخت های لازم برای حمل و نقل ارزان سنگ در ایران فراهم نشده و حمل و نقل هنوز با روش های سنتی و قدیمی انجام می پذیرد که این مساله در افزایش هزینه های تولید سنگ تاثیر گذار است.

وی گفت: در زمینه صنعت سنگ هم نیروی انسانی متخصص در کشور موجود است و هم انرژی ارزان و هم ذخایر غنی و ارزشمند وجود دارد که با توجه به این موارد می توانیم در مدت کوتاه بازارهای منطقه را از آن خود کنیم.

نیکفر افزود: لازم است برای فعالان صنعت سنگ کار جدی و عملی در زمینه آموزش صادرات صورت پذیرد، آموزش و آگاهی اولین قدم پیشرفت و توسعه در این زمینه است.