هفدهمین کاروان «روایت مقاومت» در ارتفاع ندبه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام سالگرد تسخیر لانهی جاسوسی شیطان بزرگ، هفدهمین کاروان روایت مقاومت، با شعار «مرگ بر آمریکا» و با اعلان برائت از اسقاط غنیسازی هسته ای در نطنز و فردو که با بیاعتنائی به فرمان ۹ مادهیی رهبر معظم انقلاب صورت گرفت، عصر روز پنجشنبه ۱۴ آبان در ارتفاع موسوم به ندبه (مشرف به ارتفاعات هستهای فردو) برگزار شد.
این کاروان پس از زیارت مزار شهدای مدافع حرم در بهشت معصومه(س) راهی ارتفاع موسوم به ندبه در کیلومتر ۳۰ آزادراه قم به تهران شد و پس از صعود از آن به توجیه منطقه عمومی جنوب حوض سلطان سلیمان و ارتفاعات هسته ای فردو، و تشریح پیشینه و وضعیت کنونی مجتمع غنیسازی شهید مسعود علیمحمدی پرداخت.
برافراشتن پرچم ایران و سوزاندن پرچم آمریکا و آغاز دیوارنگاریهای انقلابی بر دیواره غربی ارتفاع ندبه، از دیگر برنامههای هفدهمین کوهپیمایی هسته ای طلاب حوزهی علمیه قم بود؛ نیز در اعتراض به اسقاط خودسرانهی غنیسازی هسته ای در مجتمع شهید مسعود علیمحمدی خط سرخی به عنوان نماد خون شهدای هسته ای و خطوط قرمز رهبری بر ابتدای جادهی ندبه (جادهی اختصاصی این مجتمع) رسم شد.
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