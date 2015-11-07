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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸

بازیکن تیم ملی فوتسال:

اروگوئه ما را اذیت کرد/ فکر نمی‌کردیم با ۷ گل ببریم

اروگوئه ما را اذیت کرد/ فکر نمی‌کردیم با ۷ گل ببریم

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران گفت: تیم اروگوئه برای لحظاتی ما را اذیت کرد ولی خوشبختانه با نتیجه خوبی این حریف را شکست دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توکلی بعد از پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر اروگوئه در مسابقات گرندپری برزیل با بیان مطلب فوق اظهار کرد: حضور ما در این مسابقات قطعا به بالا رفتن آمادگی تیم کمک می‌کند. تیم‌هایی مثل اروگوئه و برزیل فیزیکی هستند ولی خوشبختانه ما هم بازی را خوب شروع کردیم و هم خوب به اتمام رساندیم.

وی افزود: فکر نمی‌کردیم ۷ گل به اروگوئه بزنیم و با این فاصله این تیم را شکست بدهیم. تیم‌های آمریکای لاتین تکنیکی هستند و برای همین اروگوئه لحظاتی ما را اذیت کرد.

بازیکن تیم ملی فوتسال تاکید کرد: تیم‌های کلمبیا و اروگوئه نسبت به تیم‌های آسیایی بازی درگیرانه و فیزیکی دارند و بازی با آنها به تیم ملی کمک می‌کند.

تیم ملی فوتسال ایران روز جمعه با برتری ۷ بر ۲ مقابل تیم اروگوئه به مرحله نیمه نهایی مسابقات گرندپری برزیل راه یافت و امروز به مصاف تیم پاراگوئه خواهد رفت.

کد مطلب 2959598

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