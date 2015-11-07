به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توکلی بعد از پیروزی تیم ملی فوتسال ایران برابر اروگوئه در مسابقات گرندپری برزیل با بیان مطلب فوق اظهار کرد: حضور ما در این مسابقات قطعا به بالا رفتن آمادگی تیم کمک می‌کند. تیم‌هایی مثل اروگوئه و برزیل فیزیکی هستند ولی خوشبختانه ما هم بازی را خوب شروع کردیم و هم خوب به اتمام رساندیم.

وی افزود: فکر نمی‌کردیم ۷ گل به اروگوئه بزنیم و با این فاصله این تیم را شکست بدهیم. تیم‌های آمریکای لاتین تکنیکی هستند و برای همین اروگوئه لحظاتی ما را اذیت کرد.

بازیکن تیم ملی فوتسال تاکید کرد: تیم‌های کلمبیا و اروگوئه نسبت به تیم‌های آسیایی بازی درگیرانه و فیزیکی دارند و بازی با آنها به تیم ملی کمک می‌کند.

تیم ملی فوتسال ایران روز جمعه با برتری ۷ بر ۲ مقابل تیم اروگوئه به مرحله نیمه نهایی مسابقات گرندپری برزیل راه یافت و امروز به مصاف تیم پاراگوئه خواهد رفت.