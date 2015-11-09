محرم الحرام در كويت پرشورتر از سالهای قبل

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حادثه دلخراش انفجار مسجد امام صادق(ع) كه منجر به شهادت و زخمي شدن بيش از ۲۵۰ نفر گرديد برخي بر اين گمان بودند با توجه به شرايط بوجود آمده و تشديد تدابير امنيتي از سوي وزارت كشور، دهه محرم امسال با استقبال كمتري در مقايسه با سالهاي قبل مواجه خواهد شد. وزارت كشور كويت نيز با هدف جلوگيري از هرگونه عمليات تروريستي، ضمن فراخواني متصديان حسينيه ها و اعلام توصيه هاي لازم خواستار محدوديت آئين هاي حسيني در داخل حسينيه ها شد.

همانگونه كه در توصيه هاي وزارت كشور اعلام گرديد استفاده از بلندگوها و داير نمودن كيوسك هاي پذيرايي و خيمه ها در خارج از حسينيه ها اكيدا ممنوع اعلام شد. اما با آغاز اين مراسم بسياري از حسينيه ها و تكايا همانند سالهاي گذشته با داير نمودن خيمه ها و كيوسك هاي پذيرايي و البته همكاري تنگاتنگ با نيروهاي امنيتي مستقر در هر يك از اين حسينيه ها اين مراسم را با شور خاصي برگزار مي كنند. و در همه اين اماكن عزاداران پس از بازرسي دقيق داخل مجلس مي شوند.

از آغاز دهه محرم تاكنون بسياري از روزنامه هاي كويت با اختصاص يك يا دو صفحه تمام رنگي فعاليتهاي اين مناسبت اعم از سخنراني وعاظ، عزاداري و سينه زني، پذيرايي و تلاش بي وقفه نيروهاي امنيتي را منعكس مي كنند. نكته قابل توجه مراسم امسال حضور پرشور و غير قابل وصف هزاران عزادار حسيني در مراسم شبانه بيش از ۷۰۰ حسينيه رسمي و غير رسمي و تكاياي خانگي است كه با شگفتي برخي از تحليلگران و روزنامه نگاران مواجه شده و برخي از روزنامه ها با تمجيد از عقيده راسخ شيعيان به مكتب اهل بيت (ع) به شجاعت آنها در قبال تهديدهاي داعش و گروههاي تكفيري اشاره مي كنند.

در اين ميان روزنامه النهار كه به شيعيان كويتي تعلق دارد بيش از ديگر رسانه ها خود به انعكاس اين مراسم مي پردازد. از ديگر نكات قابل ملاحظه عاشوراي امسال بايد به تفرقه افكني و نفاق مركز سلفي " وذكر" اشاره كرد. اين مركز بر خلاف سنوات قبل كه با صدور بيانيه اي در روزنامه هاي كثير الانتشار عاشورا را روز شادي و سرور معرفي و مردم را به روز گرفتن دعوت مي كرد امسال با اعلام مسابقه و طرح يك سوال چند قسمتي وعده كرد به كسي كه بتواند به استناد آيات و احاديث به اين سوال پاسخ دهد در حضور بزرگان و روحانيون و پوشش شبكه هاي ماهواره اي جايزه ۱۰ ميليون دلاري پرداخت خواهد كرد!!.

يوسف الرفاعي رئيس وهابي اين مركز تكفيري و از دشمنان اهل بيت پيامبر(ع) كه معمولا در اظهارات خود به ادعاهاي ابن تيميه استناد است اين پرسش را مطرح كرده است: نام حسينيه اي كه پيامبر و صحابه ايشان و حضرت علي (ع) و امامين حسن و حسين(ع) در آن نماز مي خواندند چه بود؟ و حسينيه اي كه بزرگان اهل بيت(ع) مانند امامان سجاد، محمد باقر، جعفر صادق، موسي كاظم (عليهم السلام) و حضرت فاطمه (س) و حضرت زينب(س) و سكينه در آن مجلس عزاداري و سينه زني برگزار مي كردند چه نام داشت؟

بيانيه يوسف الرفاعي خيلي سريع توسط بزرگان شيعه كويت مانند سيد مصطفي الزلزله امام جماعت مسجد الوزان صريح و قاطع پاسخ داده شد. برخي ديگر هم از طريق مقاله و يا انتشار سخناني از علماي الازهر در فضاي مجازي به الرفاعي پاسخ دندان شكني دادند. در اين ميان شماري از روحانيون و شخصيت هاي برجسته شيعه الرفاعي را به نقض قانون وحدت ملي متهم كرده و از وزارت كشور خواستند وي را بدليل نفاق و فتنه در شرايط حساس كنوني بازداشت محاكمه كنند.*

*رایزنی فرهنگی ایران در کویت