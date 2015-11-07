افشاردوست و خوش خبر به لهستان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افشاردوست و امیر خوش خبر بامداد فردا یکشنبه عازم لهستان می‌شوند. هدف سفر آنان بررسی عملکرد چند تن از مربیان صاحب نام والیبال جهان است تا با ارائه گزارشی به رییس فدراسیون والیبال، در صورت قطعی شدن جدایی کواچ از ایران جانشینی مناسب برای وی برگزیده شود.

دیدار با لوزانو و آناستازی و حاضر شدن بر سر جلسات تمرین و مسابقات تیم‌های این دو سرمربی و مذاکره با سیچلو و دریافت و بررسی برنامه‌ها و روند تمرینات آنان از جمله اهداف اصلی این سفر چهار روزه نمایندگان اعزامی داورزنی به لهستان است.

بر این اساس نمایندگان رییس فدراسیون والیبال در این سفر چهار روزه ممکن است با دیگر مربیان مطرح دنیا دیدار داشته باشند و در صورت نیاز هم ملاقاتی با اسلوبودان کواچ سرمربی حال حاضر تیم ملی والیبال ایران خواهند داشت.