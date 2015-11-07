به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها صبح امروز صبح امروز در مصلی تهران و با حضور حدود ۷۰۰ رسانه فعالیت خود را آغاز کرد.

اولین اتفاق درخصوص نمایشگاه بسته بودن عمده درب های مصلی از ابتدای صبح بود. ورودی بهشتی، مصلی امام خمینی و درهای مشرف به خیابان قنبرزاده بجز در شماره ۱۶، برای ورود به نمایشگاه بسته بودند و بازدید کنندگان تنها از یک در امکان ورود به مصلی را داشتند که به گفته مامورین انتظامات، امروز تا پایان ساعت کاری نمایشگاه، هیچ کدام از درها بجز درب شماره ۱۵ باز نخواهد شد.

نخستین روز آغاز به کار نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با تلاطم و آمد و شدهای فراوان نمایندگان رسانه های مختلف برای برپایی غرفه همراه است. این در حالی است که رفت و آمد فعالین رسانه های اصولگرا در نمایشگاه به چشم نمی خورد. ورودی راهروی اصلی نمایشگاه به غرفه های آشپزی، ماهنامه آموزش خیاطی، گلسازی، ماهنامه پلیس، ماهنامه کودکان، نشریات سروش، هفته نامه پزشکی، نشریات تخصصی کشاورزی و مجلات رشد اختصاص یافته است.

خبرگزاری‌ها و روزنامه های سیاسی هم در انتهای سالن اصلی استقرار یافته اند، در حالی که غرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در میدان اصلی خبرگزاری ها مستقر شده و غرفه سایر خبرگزاری ها از جمله ایسنا، مهر، برنا، دانشجو، آنا، پانا و تابناک نیز در امتداد آن قرار گرفته اند.

خبرگزاری دانشجو که با کلیپ دکتر سلام، منتقد مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است، در نمایشگاه امسال با رویکرد سکوت به دایرکردن غرفه اقدام نموده است. غرفه این خبرگزاری در حالی در راهروی خبرگزاری ها برپا شده که دورتاردور این غرفه با روبانی بنفش بسته و فضای داخلی آن تصاویری با مضمون نمایش سکوت نصب شده است. این غرفه قرار است در نمایشگاه مطبوعات امسال سکوت را نمایش دهد.

این خبرگزاری در اقدامی نمادین غرفه خود را خالی نگه داشت و با نصب تابلویی به انتشار اسامی رسانه های معترض پرداخت.



امسال چندین خبرگزاری از جمله فارس، تسنیم، نسیم و روزنامه هایی مانند کیهان، وطن امروز و رسالت و سایتهای مشرق ، رجا و جهان در اعتراض به سیاست های و اقدامات وزارت ارشاد در برخورد ناعادلانه با رسانه ها در نمایشگاه حضور ندارند.

پایگاه اطلاع رسانی مجلس (خانه ملت) هم غرفه ای با رنگ لوگوی قرمز دایر کرده است در حالی که لوگوی این خبرگزاری رنگ سبز دارد؛ به نظر می رسد این غرفه متعلق به رسانه دیگری بود که به دلیل انصراف از حضور در نمایشگاه به خانه ملت اختصاص یافته است.

افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات امسال در روز دوم آغاز به کار نمایشگاه و با حضور رئیس جمهور خواهد بود، به طوریکه طاهره قیومی رئیس مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس‌جمهور به همراه تعداد دیگری از نیروهای حفاظتی نهاد ریاست جمهوری صبح امروز در نمایشگاه مطبوعات حضور یافته و از نحوه جاسازی غرفه ها و فضای آنها به طور غیر رسمی بازدید کردند.

قرار است رئیس جمهور فردا در جریان افتتاح نمایشگاه از رسانه های حاضر در مصلی بازدید کند.