احتمال جاری شدن سیل در برخی نقاط فارس وجود دارد

حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از عصر روز گذشته سامانه بارشی وارد استان شده که مناطق غرب، شمال غرب، مرکز و جنوب استان را تحت پوشش قرار داده، گفت: شدت این بارش ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در نقاط مذکور شدت خواهد گرفت.

وی گفت: احتمال جاری شدن سیل وآبگرفتی معابر در مناطق شمالی، شمال غربی و جنوب استان وجود طی این بارش ها وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس اظهار داشت: به شهرداری‌ها اعلام کرده ایم که آمادگی کامل را برای مقابله با بحران های احتمالی از جمله سیل در این هفته داشته باشند و تمهیدات لازم را فراهم کنند.

فیاض پور با بیان اینکه با تدوین برنامه های مختلف و اجرای مانورها قبل از آغاز فصل بارندگی تمهیدات لازم برای این ایام در استان آماده شده، افزود: امیدواریم با تدبیر هر چه بیشتر و به کار بردن برنامه ها و ایجاد هماهنگی شاهد عبور از فصل بارش با کمترین آسیب ها و خسارات باشیم.