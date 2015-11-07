به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور در حالی شب گذشته با معرفی نفرات برتر اوزان هشتگانه به پایان رسید که محمد بنا و همکارانش به عنوان کمیته فنی مسابقات، به خوبی عملکرد تمامی مدعیان را زیر نظر داشتند. البته این بدان معنا نیست که تمامی نفرات برتر به اردوی بعدی فرنگی کاران دعوت خواهند شد چراکه محمد بنا معتقد است نفرات برتر تمامی اوزان نظرش را جلب کردند به جز فرنگی‌کاران سنگین وزن که ترجیح می دهد هیچکدام از آنان را به اردو دعوت نکند.

بدین ترتیب سامان عبدولی و امید قادری در ۵۹ کیلوگرم، وحید میرفتح اللهی در ۶۶ کیلوگرم، هادی علیزاده در ۷۵ کیلوگرم، میلاد خسروی و علی زینتی رفاه در ۸۰ کیلوگرم و داوود گیل نیرنگ و مجید علیاری در ۹۸ کیلوگرم به اردوی جدید دعوت خواهند شد و حتی ممکن است برخی دیگر از نفرات اوزان دیگر هم به اردو ملحق شوند، اما آنچه مسلم است خبری از فرنگی‌کاران جدید وزن ۱۳۰ کیلوگرم دراردوی مذکور نخواهد بود.

اردوی بعدی تیم ملی کشتی فرنگی از روز ۱۸ آبان ماه در خانه کشتی تهران آغاز می‌شود.