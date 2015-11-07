توجه ویژه دولت به لرستان دربرنامه ششم توسعه/بخش خصوصی فعال تر شود

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم جذب سرمایه گذار خارجی و هولدینگ های اقتصادی داخلی برای سرمایه گذاری در لرستان اظهار داشت: در این راستا کمیته ای متشکل از بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی لرستان راه اندازی و مقرر شده که هر ۱۵ روز یک بار جلسه ای در این حوزه برگزار و راهکارهای لازم را در این خصوص احصا کنند.

لزوم جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی در لرستان

وی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای خوبی برای سرمایه گذاری در استان لرستان وجود دارد عنوان کرد: در این راستا باید اقدامات لازم برای معرفی این ظرفیتها به سرمایه گذاران خارجی و دعوت آنها برای سرمایه گذاری در استان صورت گیرد.

استاندار لرستان همچنین بر لزوم استفاده از هولدینگ های اقتصادی داخلی برای سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی در کشور وجود دارد و حداقل اگر ما بتوانیم سالانه بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان از این میزان را برای استان جذب کنیم شاهد توسعه استان در ابعاد مختلف خواهیم شود.

بازوند تصریح کرد: این امر نیازمند ارتباطات و همچنین اطلاعات لازم در زمینه وجود ظرفیتها و پتانسیلهای استان است.

نباید یک نسخه واحد مالیاتی برای واحدهای تولیدی کشور پیچیده شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از مهم ترین مشکلات سرمایه گذاران ما مالیات بوده این امر موجب شده حتی برخی موارد شاهد ممنوع الخروج شدن آنها به واسطه این مشکل از کشور باشیم.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه نباید قوانین مالیاتی در استانها به یک شکل اجرا شود گفت: متاسفانه نسخه ای که در این رابطه برای واحدهای تولیدی لرستان در نظر گرفته می شود مانند استانهای بزرگ دیگر که دارای زیرساختهای لازم بوده، است.

بازوند با تاکید بر اینکه نباید یک نسخه واحد برای کل کشور در این زمینه وجود داشت باشد تصریح کرد: اجرای این قوانین مالیاتی در حالی بوده که لرستان نه به لحاظ وجود زیرساختها و نه به لحاظ داشتن بخش خصوصی با تجربه قابل مقایسه با استانهای برخوردار نیست.

توجه ویژه دولت به لرستان در قالب برنامه ششم توسعه

وی با بیان اینکه در سفر اخیر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قول های مساعدی در رابطه رفع این مشکلات به استان داده شد گفت: همچنین مقرر شد ک به لرستان در برنامه ششم توسعه نگاه ویژه ای برای رفع این گونه مشکلات صورت گیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی لرستان جوان است و نیاز به تجربه و کمک دارد گفت: ما به عنوان دولت باید زیرساختهای لازم را برای حضور و سرمای گذاری این بخش در استان فراهم آوریم.

بخش خصوصی گام های جدی‌تری در لرستان بردارد

بازوند با تاکید بر اینکه در مقابل نیز بخش خصوصی باید گام های جدی تری در حوزه سرمایه گذاری استان بردارد، گفت: به طور مثال ما پرواز بغداد - نجف در فرودگاه خرم آباد برقرار کرده ایم چرا که بازار خوبی برای سرمایه گذاری دارد و انتظار داریم که بخش خصوصی از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی استان با برقراری این پرواز می تواند در جذب سرمایه گذار برای استان و همچین فروش کالاهای خود در بازار عراق اقدام کند گفت: همچنین سال گذشته نیز پرواز عسلویه در فرودگاه خرم آباد برقرار شد اما بخش خصوصی استان با وجود بازار خوبی که در این منطقه وجود دارد از این پرواز استفاده لازم را نکرد.

استاندار لرستان تصریح کرد: انتظار ما این است که بخش خصوصی گام های مثبت تری برای سرمایه گذاری در استان و همچنین جذب سرمایه گذار در لرستان بردارد.