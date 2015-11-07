رسیدگی به ۶۵۱ پرونده قاچاق کالا و ارز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مرتضی ممیزی افزود: به‌دلیل همجواری استان زنجان با استان‌های مرزی کشور، همواره یکی از مراحل پر تردد کالای قاچاق بوده و محموله های قاچاق برای انتقال به استانهای دیگر به ناچار از استان زنجان عبور می کنند.

وی اظهار کرد: در همین راستا و با عملکرد بسیار مناسب نیروی انتظامی استان، قبل از ورود، محموله های قاچاق کشف و ضبط می شود.

ممیزی افزود: طبق تصمیمات اخذ شده در جلسات رؤسای شعب و با تأکید مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، پرونده های وارده خارج از نوبت رسیدگی می شود.

وی تاکید کرد: در شهرستان زنجان تعداد ۳۹۳پرونده، شهرستان خدابنده ۱۴۶ پرونده و در شهرستان ابهر تعداد ۱۱۲ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز وارد و پس از انجام تحقیقات لازم و استعلام از گمرک استان در خصوص ارزش ریالی کالاها مختومه شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: حکم امحای تعداد ۹۳ محموله قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی به‌دلیل غیرقابل مصرف انسانی بودن صادر شده است.

ممیزی تصریح کرد: طبق آمار، در سال ۹۴ قاچاقچیان به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر ۴۰ میلیارد و هشتصد میلیون ریال محکوم و از این میزان جریمه نقدی، ۲۷ میلیارد و چهارصد میلیون ریال وصول شده است. همچنین در سال ۹۴ با حکم شعبه مربوطه، پس از احراز تخلف قاچاق کالا، حکم ضبط ۲۰ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق صادر شده است.