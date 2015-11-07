نگرانی مردم و مقامات قندوز از حضور طالبان در اطراف شهر

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، اعضای شورای ولایتی قندوز با ابراز نگرانی از حضور طالبان مسلح گفتند طالبان هنوز در اطراف شهر قندوز حضور دارند و با وجود اینکه زمینه برای پاکسازی مناطق تحت تصرف طالبان مساعد است عملیات های نظامی متوقف شده است.

آنها می گویند طالبان مسلح در اطراف شهر قندوز حضور دارند و با ماشین های نظامی گشت و گذار می کنند.

ساکنین قندوز نیز از حضور طالبان در اطراف شهر نگرانند و معتقدند اگر حضور طالبان مسلح در اطراف شهر ادامه داشته باشد ممکن است تراژدی قندوز دوباره تکرار شود.

ادعای بی توجهی دولت به مساله قندوز از سوی شورای ولایتی این منطقه در حالی مطرح می شود که نهادهای دولتی می گویند دولت مرکزی اراده ای قوی برای پاکسازی این ولایت دارد و عملیات های نظامی متوقف نشده است.