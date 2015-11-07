ایجاد مرکز زبان ویژه دانشجویان خارجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مسگرپور طوسی در نشست تبیین قیام امام حسین(ع) و عاشورا برای دانشجویان خارجی دانشگاه‌های کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: ما در این دانشگاه مرکز زبان با محوریت آموزش زبان فارسی و انگلیسی برای دانشجویان خارجی تاسیس کرده ایم.

وی بیان کرد: طی دو سال گذشته مهمترین استراتژی و اولویت دانشگاه صنعتی امیرکبیر جذب دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه و همسایه ایران بوده است و برای توسعه این امر درحال ایجاد زیرساخت های لازم هستیم.

معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تفاهم نامه این دانشگاه با دانشگاه های کشور عراق گفت: براساس این تفاهم نامه تعداد قابل ملاحظه ای از دانشجویان عراقی در حال تحصیل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند و قرار است تعداد این دانشجویان طی سال های آینده افزایش یابد.

طوسی تاکید کرد: بنا داریم پذیرش دانشجو از کشور لبنان را نیز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزایش دهیم.

معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: جذب دانشجوی خارجی برای این دانشگاه بسیار لازم است و در این مسیر درحال برنامه ریزی هستیم.

نشست تبیین قیام امام حسین(ع) و عاشورا برای دانشجویان خارجی دانشگاه‌های کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد که در این مراسم تعدادی از دانشجویان خارجی نحوه عزاداری کشورهای محل اقامت خود را تشریح کردند.