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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵

معاون دانشگاه خبر داد:

ایجاد مرکز زبان ویژه دانشجویان خارجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایجاد مرکز زبان ویژه دانشجویان خارجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به افزایش پذیرش دانشجو از کشور لبنان، از راه اندازی مرکز زبان با محوریت آموزش زبان فارسی و انگلیسی ویژه دانشجویان خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مسگرپور طوسی در نشست تبیین قیام امام حسین(ع) و عاشورا برای دانشجویان خارجی دانشگاه‌های کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: ما در این دانشگاه مرکز زبان با محوریت آموزش زبان فارسی و انگلیسی برای دانشجویان خارجی تاسیس کرده ایم.

وی بیان کرد: طی دو سال گذشته مهمترین استراتژی و اولویت دانشگاه صنعتی امیرکبیر جذب دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه و همسایه ایران بوده است و برای توسعه این امر درحال ایجاد زیرساخت های لازم هستیم.

معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تفاهم نامه این دانشگاه با دانشگاه های کشور عراق گفت: براساس این تفاهم نامه تعداد قابل ملاحظه ای از دانشجویان عراقی در حال تحصیل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند و قرار است تعداد این دانشجویان طی سال های آینده افزایش یابد.

طوسی تاکید کرد: بنا داریم پذیرش دانشجو از کشور لبنان را نیز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزایش دهیم.

معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: جذب دانشجوی خارجی برای این دانشگاه بسیار لازم است و در این مسیر درحال برنامه ریزی هستیم.

نشست تبیین قیام امام حسین(ع) و عاشورا برای دانشجویان خارجی دانشگاه‌های کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد که در این مراسم تعدادی از دانشجویان خارجی نحوه عزاداری کشورهای محل اقامت خود را تشریح کردند.

کد مطلب 2959649
زهرا سیفی

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