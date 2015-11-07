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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰

طی شش ماهه نخست سال جاری؛

تصادفات درون شهری در خراسان رضوی ۱۲ درصد افزایش یافت

تصادفات درون شهری در خراسان رضوی ۱۲ درصد افزایش یافت

مشهد- رییس پلیس راهور خراسان رضوی از افزایش ۱۲ درصدی تصادفات درون شهری طی شش ماه نخست سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه در استان خبر داد.

حمید رضا گرایلی در گفتگو با مهر با اشاره به به آمار تصادفات شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اظهار کرد: آمار متوفیان تصادفات درون شهری در سطح استان در شش ماهه اول سال جاری ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است که این آمار در سطح مشهد کاهش ۱۲ درصدی داشته است.

وی میزان مجروحان تصادفات درون شهری در سطح استان را با افزایش ۱۲ درصدی اعلام و ابراز کرد: سهم مجروحان تصادفات در مشهد نیز در این مدت افزایش ۱۵ درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا اعمال قانون توسط راهنمایی و رانندگی در سطح استان با افزایش ۱۰۰ درصدی رو به رو بوده است، خاطرنشان کرد: در بحث کنترل تخلفات تصادف خیز در استان نیز افزایش ۱۳۹ درصدی داشته ایم.

رییس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه  توقیف موتورسیکلت ۵۲ درصد افزایش و توقیف خودرو نیز چهار درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: نقص مدارک از جمله گواهینامه، حرکت در خطوط ویژه، نداشتن کلاه ایمنی، انجام حرکات خطرناک، عبور از محل های ممنوع و پیاده روها از جمله مواردی است که مالکان موتورسیکلت را مشمول جریمه کرده و طبق ماده ۲۰ قانون از یک هفته تا یک ماه موتورسیکلت آن ها را توقیف می شود.

گرایلی اشاره ای به اجرای طرح های دوره ای و مستمر نیروی انتظامی در طول ماه داشت و تصریح کرد: خودروهایی که در طول ماه بیش از یک میلیون تخلف داشته باشند توقیف می شوند.

 

کد مطلب 2959650

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