به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور جذب و انگیزش دانشجویان و پژوهشگران ممتاز برای حضور و فعالیت موثر در مرکز تحقیقات فناوری‌های توابخشی عصبی «جواد موفقیان» چندی پیش توافقنامه‌ اعطای جوایز ویژه تحصیلی و پژوهشی «جواد موفقیان» میان بنیاد خیریه موفقیان و دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد.

جایزه‌ پژوهشیاری «جواد موفقیان» به دانشجویان ممتاز و برگزیده‌ دوره‌ تحصیلات تکمیلی که پایان‌نامه‌های تحصیلی خود را در حوزه روش‌ها، فرآیندها و تجهیزات پیشرفته توانبخشی و توانمندسازی در مرکز تحقیقات فناوری‌های توابخشی عصبی جواد موفقیان می‌گذرانند تعلق می‌گیرد.

این جایزه شامل کمک هزینه تحصیلی و کمک هزینه پژوهشی است که برای یک دوره یکساله به دانشجویان منتخب اعطا شده است.