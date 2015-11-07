به گزارش خبرنگار مهر، هتل آپادانای تخت جمشید بنایی متعلق به دوران پهلوی دوم است که در یکصد متری بنای جهانی تخت جمشید قرار گرفته است. هتل آپادانا حدود ۸۰ سال پیش به‌عنوان مرکز اقامتی پژوهشگران و باستان شناسان فرانسوی مورد استفاده قرار می‌گرفته و بعد از آن به اداره میراث فارس و پایگاه تخت جمشید واگذار شد تا دهه ۷۰ که در قالب اجرای طرح پردیسان، احیا و راه‌اندازی شد و مجموعه پژوهشی آپادانا را با عنوان هتل آپادانای تخت جمشید در طرح پردیسان مصوب کردند. از آنجا که این بنا آماده واگذاری به بخش خصوصی بود با هزینه دولت تجهیز و به صندوق حفظ و احیا داده شده تا کارهای واگذاری آن به بخش خصوصی را انجام دهد.

منتها صندوق حفظ و احیا نتوانست در واگذاری این هتل به بخش خصوصی موفق عمل کند چرا که پس از چهار سال این واگذاری لغو شد. دلیل مدیر وقت صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی هم عمل نکردن بهره بردار به ضوابطی بود که موقع عقد قرارداد ما بین صندوق و او بسته شده بود.

روز دهم خرداد سال گذشته، احسان ایروانی، مدیرعامل سابق صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی به خبرنگار مهر گفته بود: در جلسه‌ای که با بهره بردار داشتیم، او ادعا کرد که از جیبش پول گذاشته و در این هتل خرج کرده. من زمانی که مدیر حراست را به این هتل فرستادم، اعلام کرد بهره بردار به اندازه پول هتل از این قهوه خانه درآمد کسب می‌کند. این مجموعه تاریخی است و اگر برای آن یک نوع کاربری تعریف شده است پس براساس همان قرارداد بسته می‌شود و دیگر نباید هیچ تغییری در بنا ایجاد شود، در حالی که طرح ایجاد قهوه خانه دوم، بدون طرح مصوب صندوق حفظ و احیا و بدون اجازه این صندوق اجرا و به مجموعه هتل اضافه شده است. حراست میراث فرهنگی استان فارس به ما اعلام کرد، بابت این هتل و بهره بردار هر از چندگاهی اماکن به ما اخطار می دهد. چون اماکن معترض فعالیت های اوست و گفته که در این مکان حیوان نگهداری می‌شود. شغل بهره‌بردار هتل، محیط بانی است. طبق گزارشی که برای من روایت شده این بهره بردار در هتل آپادانا گرگ نگهداری می کرده است. این موضوع مستند شده و در اختیار حراست میراث فارس قرار دارد.

اکنون دوباره از صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی خبر رسیده که جامعه هتلداران استان فارس با قراردادی ۵ ساله و اجاره ماهیانه ۴۰۳ میلیون ریال و اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار برای مرمت، برنده مزایده شد.

در گذشته قسمت اعظم این هتل توسط شرکت طرف قرارداد به صورت شخصی و خارج از چارچوب کاربری مورد استفاده قرار گرفته که خلاف ضوابط مندرج در مفاد قرارداد بود به این دلیل صندوق احیاء با طرح شکواییه‌ای اقدام به فسخ قرارداد، تخلیه اموال شرکت سورگشتا و پلمپ مجموعه مذکور کرد تا پس از دو سال پیگیری و اخذ رای شعب ششم و هشتم دادگاه تجدید نظر استان فارس بالاخره هتل آپادانا از سوی مقام قضایی فک پلمپ و تحویل صندوق احیا شود و صندوق نیز در قالب برگزاری مزایده با لحاظ کردن ضوابط قانونی، این بنای مهم تاریخی را به جامعه هتلداران شیراز واگذار کرد.