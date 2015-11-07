به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی پیش از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در محل مجتمع بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری مسابقات قرآنی به منظور حاکمیت آموزه های قرآنی در جامعه است.

وی گفت: افزایش حافظان به قرآن و عاملان به این هدیه ارزشمند الهی در کشور و جامعه اسلامی ما نیازمند انجام کارهای ترویجی است، چرا که در حال حاضر دشمنان برای اینکه فساد، فحشا و مطالب باطل را در دنیا ترویج دهند اقدامات بسیار زیادی را انجام می دهند.

به گفته مدیر کل مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، دشمنان با راه اندازی شبکه های مجازی دیجیتال از هیچ کوششی برای ترویج مطالب باطل مضایقه نمی کنند و در جوامع اسلامی باید برای ترویج معارف اسلامی و قرآنی نیز گام های بلندی برداشته شود.

حسینی خاطرنشان کرد: مسابقات قرآنی که به برکت انقلاب اسلامی هر ساله در کشور برگزار می شود فرصتی برای کشف استعدادهای قرآنی در سراسر جامعه اسلامی ما بوده و اقداماتی که در حال حاضر در خصوص فعالیت های قرآنی صورت می گیرد قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست.

این مسئول با بیان اینکه در دوران قبل از انقلاب تعداد حافظان قرآن کریم در کشور به تعداد انگشتان دست هم نمی رسید، افزود: در حال حاضر بیش از هزار حافظ قرآنی در کشور داریم و صدها هزار نفر نیز در مسیر قرآن در حال حرکت به سمت حافظ کل شدن هستند.

وی یادآور شد: برای ارتقای سطح جامعه قرآنی باید حافظان قرآنی باشند که در قله معارف اسلامی وجود داشته و افرادی دیگر را نیز آموزش دهند و اگر چه تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما کافی نیست و ما همواره بدهکار قرآن هستیم.

مدیرکل مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، شرط فهم قرآن را انس با این هدیه الهی عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم فرزندانمان را بر اساس تربیت قرآنی تربیت کنیم و جامعه ما هوایی قرآنی داشته باشد باید به ترویج معارف قرآنی بپردازیم، چراکه قرآن به اقدام همه جانبه نیاز دارد.

به گفته حسینی، برای حاکمیت قرآن در جامعه باید همه مسئولان و دستگاه فرهنگی توجه ویژه ای به قرآن و موضوعات قرآنی داشته باشند و طبق احادیث نیز شریف ترین افراد در نزد خداوند متعال در جامعه قرآنی زندگی می کنند.

این مسئول اضافه کرد: استان کرمانشاه امسال میزبان بزرگترین رویداد تبلیغی و ترویجی قرآن کریم است و این استان از لحاظ موقوفات قرآنی جایگاه ممتازی در سطح کشور نسبت به سایر استان ها دارد.

وی با اشاره به وجود موقوفات بسیار در سطح کشور، گفت: با این وجود اما برای تربیت حافظان قرآن کریم، تقویت مراکز قرآنی و انجام پژوهش های قرآنی تعداد موقوفات اندک است.

مدیرکل مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور موقوفه را استمرار برنامه های خیریه برشمرد و افزود: امسال در کنار برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در استان کرمانشاه نمایشگاه های قرآنی و محافل انس با قرآن نیز برگزار خواهد شد.