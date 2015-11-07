پخش سری جدید مسابقه تلویزیونی «اسرا» از امشب

به گزارش خبرگزاری مهر، سری جدید مسابقه تلویزیونی «اسرا» از امشب ۱۶ آبان ماه آغاز و در این دور از مسابقات شرکت کنندگان در رشته‌های تلاوت تقلیدی استاد منشاوی، استاد عبدالباسط و استاد مصطفی اسماعیل، تلاوت آزاد تقلیدی سوره اخلاص، اذان و دعا با هم به رقابت می‌پردازند.

این مسابقه در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شد و راه یافتگان مرحله پایانی این دوره با راه یافتگان مرحله پایانی دوره قبل در اسفند ماه برای تعیین برگزیدگان هر رشته با هم مسابقه خواهند داد.

علاقمندان به شرکت در مسابقه می‌توانند با ارسال کدهای ۱۰ (رشته قرائت تقلیدی آزاد سوره اخلاص)، کد ۲۰ (اذان)، کد ۳۰ (دعا)، کد ۴۰ (قرائت تقلیدی استاد منشاوی)، کد ۵۰ ( قرائت تقلیدی استادعبدالباسط) و کد ۶۰ (قرائت تقلیدی مصطفی اسماعیل) به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۴۴۸۸ در این دور از مسابقه اسرا شرکت کنند.

«اسرا» با تهیه کنندگی سید محمد حسینی کاری از گروه مسابقات و مناسبت های شبکه قرآن سیما است که روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۹ تا ۲۰ به صورت زنده و مستقیم روی آنتن این شبکه می‌رود.