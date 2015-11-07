کامبیز عباسی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حدود دو سال اخیر استانداردسازی ماشینآلات و ادوات کشاورزی با رشد ۷۰۰ درصدی همراه بوده است، اظهار داشت: این مساله به دلیل سرمایهگذاری خوبی که در بخش صورت گرفته، اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه طی دو، سه سال اخیر فضای سرمایهگذاری خوبی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی در کشور ایجاد شده است، اضافه کرد: از این دوران به عنوان دوران طلایی سرمایهگذاری در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی یاد میشود.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اشاره به تدوین برنامه جامع ۱۲ ساله برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور در تمامی زیربخشها، افزود: خطوط اعتباری مکانیزاسیون متناسب با این برنامه نیز ایجاد شده ضمن اینکه طی خطوط اول و دوم آن بیش از ۱۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه، جذب شده است.
عباسی با بیان اینکه روند جذب اعتبار کند پیش میرود، اضافه کرد: توقع ما از بانک کشاورزی در سال همراهی و همدلی این است که با بخش کشاورزی همکاری بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه مهمترین رکن در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، سرمایهگذاری است افزود: توجه به فناوریهای نوین، وضعیت اقلیمی کشور و توسعه مکانیزاسیون مبتنی بر شرایط اقلیمی از جمله مهمترین مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.
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