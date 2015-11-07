عملیات اجرایی پروژه کنترل پست برق ایوانکی «مسلمی» آغاز شد

سید علی اکبرصباغ صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژه احداث پست ۴۰۰.۶۳ کیلوولت ایوانکی (مسلمی) در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این پروژه زمینه برای توسعه برق رسانی مطمئن به مشترکان منطقه به خصوص مشترکان صنعتی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به تاثیرات مثبت این پروژه در شبکه سراسری برق کشور و استان سمنان به ویژه غرب استان، بهبود پارامترهای کیفی برق، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان، افزایش ضریب اطمینان برق رسانی و کاهش تلفات و همچنین افزایش قابلیت مانور در شبکه و تامین برق متقاضیان و مشترکان صنعتی را از دیگر اهداف این پروژه برشمرد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: احداث این پروژه بر اساس مطالعات فنی و نیاز سنجی های انجام گرفته در استان و شبکه سراسری برق و با پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان ارشد استان و شهرستان به تصویب رسید.

به پاس قدردانی از تلاش زنده یاد حسن مسلمی مدیر عامل فقید شرکت برق منطقه ای سمنان در طول سالیان خدمت در صنعت برق کشور و استان سمنان، به پیشنهاد این شرکت و موافقت شرکت توانیر این پست به نام «پست ۴۰۰.۶۳ کیلو ولت ایوانکی (مسلمی)» نامگذاری شده است.