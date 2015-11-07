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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

همایش «حجاب فاطمی» از سوی کمیته امداد شیراز برگزار شد

همایش «حجاب فاطمی» از سوی کمیته امداد شیراز برگزار شد

شیراز - همایش «حجاب فاطمی» با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز و کمیته امداد و با حضور ۳۵۰ دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه تحت حمایت امداد در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد شیراز، مدیر کمیته امداد شیراز در این همایش گفت: اصالتا انسان متمایل به مفهوم حجاب است ولی متاسفانه در سالهای اخیر دشمنان پس از نا امید شدن از جامعه اسلامی در جنگ رودر رو به هجمه فرهنگی با مفهوم حجاب گریزی روی آورده است.

مرآت رسولی افزود: مورد تمسخر قرار دادن فرهنگ غنی حجاب و عفاف توسط غرب، ناشی از سیاستهای استعماری غرب است که باید جوانان ما بیش از پیش با فرهنگی غنی اسلام آشنا شوند.

وی بیان کرد: قیام امام حسین(ع) برای زنده نگه داشتن و احیاء امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

معاون اجتماعی شهرداری شیراز نیز در این مراسم اظهار داشت: بی گمان دانش آموزان آگاه و رشید ما در مبارزه با استکبار همواره نقشی فعال و فراموش نشدنی ایفا کرده اند.

سکینه حق نجات بیان کرد:۱۳ آبان به همه مستضعفان آموخت که می توان چپاولگران را به زباله دان تاریخ سپرد.

کد مطلب 2959681

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