احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای استان زنجان از اواخر امروز تا روز دوشنبه ۴ تا ۶ درجه سانتی‌گراد سرد می‌شود.

وی دمای فعلی زنجان را ۷ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: دمای زنجان نسبت به دیروز دو درجه سردتر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: قیدار با ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و آببر با ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان زنجان بودند.

یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: سامانه بارشی از اواخر امروز وارد استان می‌شود و روز دوشنبه این سامانه تقویت خواهد شد.

وی تصریح کرد: با بارش باران دمای استان هم سرد می‌شود.