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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۲

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

دمای هوای زنجان کاهش می‌یابد

دمای هوای زنجان کاهش می‌یابد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش دمای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای استان زنجان از اواخر امروز تا روز دوشنبه ۴ تا ۶ درجه سانتی‌گراد سرد می‌شود.  

وی دمای فعلی زنجان را ۷ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: دمای زنجان نسبت به دیروز دو درجه سردتر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: قیدار با ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و آببر با ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان زنجان بودند.

یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: سامانه بارشی از اواخر امروز وارد استان می‌شود و روز دوشنبه این سامانه تقویت خواهد شد.

وی تصریح کرد: با بارش باران دمای استان هم سرد می‌شود.  

کد مطلب 2959683

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