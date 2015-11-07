احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای استان زنجان از اواخر امروز تا روز دوشنبه ۴ تا ۶ درجه سانتیگراد سرد میشود.
وی دمای فعلی زنجان را ۷ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: دمای زنجان نسبت به دیروز دو درجه سردتر شده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: قیدار با ۵ درجه سانتیگراد سردترین و آببر با ۲۲ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان زنجان بودند.
یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: سامانه بارشی از اواخر امروز وارد استان میشود و روز دوشنبه این سامانه تقویت خواهد شد.
وی تصریح کرد: با بارش باران دمای استان هم سرد میشود.
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