استقرار هیئت بازرسی در سازمان بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها (گروه خدماتی و فنی شهرداری) از تاریخ ۲-۸-۹۴ لغایت ۱۹-۱۰-۹۴ در سازمان بهشت زهرا مستقر شده است. چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این سازمان شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ یا با شماره تلفن ۵۱۶۳۳۳۰۱ تماس بگیرند.

همچنین سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.