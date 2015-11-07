به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری در نشست خبری که ظهر امروز شنبه پیرامون تشریح برنامه‌های کنفرانس دینامیک شاره‌ها در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دینامیک شاره مکانیک سیالات است که در واقع هرآنچه که توان جاری شدن داشته باشد مشمول تعریف شاره می شود.

وی بررسی موضوعات مورد کاربرد در شاره ها از جمله مباحث جریان سیال، انرژی، حوزه‌های مختلف در صنعت و ... را محور شانزدهمین کنفرنس دینامیک شاره‌ها عنوان کرد و گفت این کنفرانس در سطح ملی برای نخستین بار در دانشگاه رازی برگزار می‌شود.

دبیر شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها موضوعات مورد بررسی در این کنفرانس را ۲۳ محور عنوان کرد و گفت: بزرگترین گردهمایی مهندسین مکانیک نیز در طول برگزاری کنفرانس در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

امیری۲۶ تا ۲۸ آبان ماه سال جاری را زمان برگزاری این رویداد علمی عنوان کرد و گفت: در این راستا کمیته علمی دائمی در دانشگاه با حضور سرشناس‌ترین اساتید مهندسی مکانیک سیالات مستقر شده است.

وی تعداد مقالات دریافتی در خصوص کنفرانس دینامیک شاره‌ها را ۲۶۰ مقاله اعلام و بیان کرد: از این تعداد ۱۵۰ مقاله پذیرفته شده که ۱۲۰ مقاله به صورت شفاهی و ۳۰ مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

دبیر شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها افزود: تعداد ۸۶ داور از ۳۷ دانشگاه کشور داوری آثار را بر عهده داشته و ۶۰۰ مورد داوری انجام شده است.

امیری با اشاره به سابقه ۲۴ ساله کنفرانس دینامیک شاره‌ها گفت: این کنفرانس تقریبا هر ساله به صورت منظم در سطوح ملی یا بین‌المللی برگزار شده و امسال دانشگاه رازی مفتخر به میزبانی بخش ملی این کنفرانس است.

دبیر شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها با بیان اینکه این کنفرانس بحثی زنده و پویا می باشد، گفت: در این کنفرانس برای نخستین بار رویکرد بررسی معضل ریزگردها مورد توجه قرار خواهد گرفت و در این راستا از سخنرانان کلیدی نیز بهره‌مند خواهیم شد.

وی پروفسور گودرز احمدی از دانشگاه کلارکسون آمریکا را سخنران ویژه این کنفرانس به ویژه در خصوص بررسی جابه جایی، بلند شدن و نشست و انتقال ذرات گرد و غبار عنوان کرد و افزود: دکتر سحر تاج بخش از سازمان هواشناسی کشور سخنران بحث مدل سازی جریانات ریز گرد است و دکتر اصفهانیان ودکتر فرشچی نیز از دیگر اساتید مدعو هستند.

دبیر شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها ادامه داد: در این کنفرانس یک پنل علمی به ریاست دکتر شیرانی نیز پیرامون آینده مهندسی مکانیک سیالات انجام خواهد شد.

وی برگزاری کارگاه آموزشی را از دیگر برنامه‌های این کنفرانس علمی برشمرد و گفت: این کارگاه جهت ارتقا سطح علمی و فنی دانشجویان در حوزه نرم افزاری و علوم به ویژه برای مقطع کارشناسی برگزار می‌شود.

امیری با اشاره به ایراد ۱۲۰ سخنرانی در این کنفرانس بیان کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی نمایشگاهی نیز با محوریت صنایع تولیدی یا علمی برپا می‌شود.

دبیر شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها اظهار کرد: سخنرانی های کلیدی در نوبت صبح در دانشکده علوم و در نوبت بعد از ظهر در دانشکده مهندسی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: مقالات برتر در این کنفرانس امتیاز چاپ در ژورنال‌های علمی پژوهشی از جمله مجلات شریف، مجله مهندسی مکانیک مدرس، و مجله دانشگاهی فردوسی چاپ خواهد شد و نیز مقالات برتر در ژورنال آی. اس. آی به چاپ خواهد رسید و در نهایت مجموعه مقالات در قالب لوح فشرده قابل استفاده است.

امیری با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به پایان رسیده، افزود: شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی از حامیان ما در برگزاری شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها هستند.

وی محورهای تخصصی کنفرانس را جریانات آرام وآشفته، تراکم پذیر و تراکم ناپذیر و جرایانات جوی، اقیانوسی، نانو شاره، جریانات میکروسیالات، جریانات رقیق شده و... عنوان کرد و گفت: مباحث انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر نیز در دستور کار است.

امیری با اشاره به سطح بالای علمی مقالات این کنفرانس گفت: در حاشیه کنفرانس نشستی با کمیته علمی دائمی کنفرانس داریم و از این امکان بهترین استفاده به عمل خواهد آمد.

وی اظهار کرد: این کنفرانس ساختاری علمی و جدایی ناپذیر از زندگی مردم دارد و با توجه به مشکل پدیده ریزگردها در منطقه غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه ۲ سخنرانی کلیدی در این کنفرانس به بررسی این معضل اختصاص دارد.

وی خواستار حماست محیط زیست و استانداری کرمانشاه در این خصوص شد و گفت: برآنیم تا هسته تخصصی حوزه ریزگردها با رویکرد شناسایی متخصصان و فعالان این عرصه در کرمانشاه ایجاد شود.

امیری ارائه مقالات برتر علمی و پژوهشی را از برنامه‌های این کنفرانس عنوان کرد و گفت: پیش از این در استان خوزستان کنسرسیومی با موضوع بررسی موضوع ریزگردها تشکیل شد اما راه به جایی نبرد.