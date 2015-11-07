  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶

اتحاد همه جناح های طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح ضروری است

اتحاد همه جناح های طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح ضروری است

یکی از مقامات سابق طالبان گفت برای پیشبرد مذاکرات صلح باید دو جناح طالبان با یکدیگر متحد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پس از اینکه برخی از فرماندهان مخالف با ملا منصور، انشعابی در این گروه به وجود آوردند و با «ملا محمد رسول» به عنوان رهبر طالبان بیعت کردند سرنوشت مذاکرات صلح نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

«سید اکبر آغا»، وزیر دادگستری سابق طالبان ضمن تاکید بر پیشبرد روند صلح اظهار داشت: مذاکرت صلح تنها از یک مجرا و با اتحاد دو جناح طالبان موفق خواهد شد.

وی تاکید کرد اگر مذاکرات صلح از دو جناح طالبان پیگیری شود پیشبرد آن مشکل خواهد بود و به همین منظور همه اعضای طالبان باید در این خصوص متحد شوند.

اختلافات داخلی طالبان در روزهای اخیر به اوج خود رسید و مخالفان ملا منصور، رهبر جدیدی برای خود انتخاب کردند.

کد مطلب 2959705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها