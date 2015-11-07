اتحاد همه جناح های طالبان برای پیشبرد مذاکرات صلح ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پس از اینکه برخی از فرماندهان مخالف با ملا منصور، انشعابی در این گروه به وجود آوردند و با «ملا محمد رسول» به عنوان رهبر طالبان بیعت کردند سرنوشت مذاکرات صلح نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

«سید اکبر آغا»، وزیر دادگستری سابق طالبان ضمن تاکید بر پیشبرد روند صلح اظهار داشت: مذاکرت صلح تنها از یک مجرا و با اتحاد دو جناح طالبان موفق خواهد شد.

وی تاکید کرد اگر مذاکرات صلح از دو جناح طالبان پیگیری شود پیشبرد آن مشکل خواهد بود و به همین منظور همه اعضای طالبان باید در این خصوص متحد شوند.

اختلافات داخلی طالبان در روزهای اخیر به اوج خود رسید و مخالفان ملا منصور، رهبر جدیدی برای خود انتخاب کردند.