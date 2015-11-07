  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

«راتاتویی» به باشگاه انيميشن رسانه می‌رود

«راتاتویی» به باشگاه انيميشن رسانه می‌رود

انیمیشن «راتاتویی» در باشگاه انیمیشن رسانه نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نمایش، تحليل و واكاوی انیمیشن «راتاتویی» محصول سال ۲۰۰۷ به كارگردانی و نویسندگی براد برد در ادامه بررسی آثار انيميشن سه بعدی كامپيوتری توليد شده در استوديو پيكسار با حضور افشين كريمی و سعيد هاشم‌زاده يكشنبه ۱۷ آبان ماه ساعت ١٨ در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

در این نشست پس از نمایش فیلم، افشين كريمی انيماتور و تحليلگر آثار انيميشن با طرح این موضوع که «چگونه راتاتویی بسازیم؟» به بررسی عوامل موثر در تولید انیمیشن هماهنگ با ذائقه جهانی می پردازد. سعید هاشم زاده منتقد سينما و نويسنده و كارگردان تئاتر نیز به تحلیل محتوایی و نشانه شناسی فیلم می پردازند.

علاقمندان fvhd شرکت در این نشست می‌توانند به فرهنگسرای رسانه واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل‌نبی، خیابان ناطق نوری، ميدان قبا مراجعه کنند.

کد مطلب 2959706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها