به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نمایش، تحليل و واكاوی انیمیشن «راتاتویی» محصول سال ۲۰۰۷ به كارگردانی و نویسندگی براد برد در ادامه بررسی آثار انيميشن سه بعدی كامپيوتری توليد شده در استوديو پيكسار با حضور افشين كريمی و سعيد هاشم‌زاده يكشنبه ۱۷ آبان ماه ساعت ١٨ در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

در این نشست پس از نمایش فیلم، افشين كريمی انيماتور و تحليلگر آثار انيميشن با طرح این موضوع که «چگونه راتاتویی بسازیم؟» به بررسی عوامل موثر در تولید انیمیشن هماهنگ با ذائقه جهانی می پردازد. سعید هاشم زاده منتقد سينما و نويسنده و كارگردان تئاتر نیز به تحلیل محتوایی و نشانه شناسی فیلم می پردازند.

علاقمندان fvhd شرکت در این نشست می‌توانند به فرهنگسرای رسانه واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل‌نبی، خیابان ناطق نوری، ميدان قبا مراجعه کنند.