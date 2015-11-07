افزایش و پایداری تولید چند محصول زراعی دیم در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه مشترک ایران و ایکاردا(مرکز بین المللی پژوهش کشاورزی در مناطق خشک) طی جلساتی که سال گذشته بین رئیس و کارشناسان ایکاردا با وزیر و معاون زارعت وزیر جهاد کشاورزی کشورمان برگزار شد، آغاز شد.

در ابتدا این پروژه قرار بود که در سه استان کشور شامل آذربایجان شرقی، لرستان و کرمانشاه اجرا شود که با پیگیری های مسئولان سازمان جهادکشاورزی کردستان مبنی براینکه کردستان بزرگ ترین استان دیم خیز و مستعد کشور است و نباید از این پروژه حذف شود، کردستان هم به استان های محل اجرای این پروژه اضافه شد.

این پروژه پنج ساله است و در طول این سال ها محل استقرار ثابت نمایندگان ایکاردا استان کرمانشاه تعیین شده است و در مراحل مختلف کارشناسان آنها از دیگر استان های محل اجرای این پروژه هم بازدید به عمل می آورند.

هفته گذشته نمایندگان ایکاردا متشکل از یاشپال سینگ اهل سنگال و دکتر عبدالعزيز نیانه اهل هند از پلتفرم تحقیقاتی طرح بررسی افزایش عملکرد دیم زارهای استان کردستان در مزارع سنندج و کامیاران بازدید کردند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان امروز شنبه در جمع خبرنگاران استان در سنندج به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: افزایش تولید در دیمزارهای ایران و پایداری تولید از جمله مهمترین اهداف اجرایی این پروژه است.

کمال‌الدین رشادت عنوان کرد: طی این برنامه پنج ساله قرار است میانگین عملکرد سه محصول گندم، جو و حبوبات در این چهار استان ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و علاوه براین هم شاهد ایجاد ثبات در تولید محصولات هم باشیم.

وی اظهارداشت: مقرر شده است طی اجرای این پروژه گیاهان علوفه ای هم چون ماشک را هم به عنوان تناوب های جدید وارد استان کردستان کنند تا فقط به محصولات تناوبی کنونی اکتفا نشود.

وی به چگونگی اجرای این پروژه در استان اشاره کرد و افزود: انتخاب پایگاه های نوآورانه در اراضی به سطح ۵ تا ۱۰ هکتار از جمله شرایط اجرای این پروژه در استان است که در دو شهرستان سنندج و کامیاران این اراضی مشخص شدند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: در این پایگاه ها ارقام کنونی مورد کشت در کردستان با ارقام نوید بخش و همچنین با ارقامی از سوی ایکاردا وارد استان می شود کشت شده ومورد ارزیابی قرار می گیرند.

رشادت عنوان کرد: علاوه برکشت ارقام یک سری اقدامات دیگر هم چون بررسی محصولات تناوبی، انجام کشاروزی حفاظتی، استفاده از روش هایی به منظور بهبود شرایط تغذیه ای و غیره انجام می شود.

وی اظهارداشت: در این پروژه کشاورزان پیشرو که دارای امکانات کشاورزی باشند و در مقابل هم توقعی از سازمان نداشته باشند و خود تمایل به همکاری در اجرای پروژه های جدید در راستای افزایش عملکرد محصولات کشاروزی در استان باشند، انتخاب شدند.

وی با اشاره به اینکه دو منطقه سرد و معتدل سرد در کردستان برای اجرای این پروژه انتخاب شده است، بیان کرد: در منطقه حسین آباد سنندج روستای اله دره علیا (منطقه سرد) زمین کشاورزی به نام طالب شیرزادی و در روستای زيويه در دهستان ژاورود از توابع شهرستان کامیاران(منطقه معتدل سرد) هم زمین کشاورزی به نام ایرج وکیلی برای اجرای این پروژه اختصاص داده شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان گفت: علاوه بر پایگاه های مذکور مزارع نمایشی به سطح ۶۵۰ هکتار برای استان در نظر گرفته شده است که ۴۰۰ هکتار آن به کشت گندم، ۲۰۰ هکتار حبوبات و ۵۰ هکتار هم به کشت جو اختصاص پیدا می کند.

رشادت اضافه کرد: یک سری نتایج تحقیقاتی که در پایگاه های نوآورانه بدست می آید در مزارع نمایشی آن هم در شرایط زارعین کشت و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: یکی از کارها و برنامه های ما این است که در طول اجرای این طرح کشاورزان و زارعین و هم کارشناسان را برای بازدید از این مزارع خواهیم برد تا شاهد تفاوت ارقم کشت شده باشند.

وی به میزان اعتبار اختصاص داده شده برای اجرای این پروژه در کشور اشاره کرد و گفت: ۱۶.۵ میلیون دلار اعتبار برای کل این پروژه در نظر گرفته شده است و از جزئیات آن هم ما اطلاع چندانی نداریم ولی قطعا این اعتبارات به خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی، هزینه تهیه ارقام و خرید بذرو بازدید کارشناسان ایکاردا و غیره اختصاص پیدا می کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه نقش مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان در اجرای این پروژه چیست، گفت: بی شک بدون همکاری محققان استان این پروژه پیش نخواهد رفت.

رشادت اظهارداشت: معاون پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی استان مدیر اجرایی این پروژه در استان هستند.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه بعد از اتمام این پروژه چه زمانی ارقام مناسب کشت شده در طول این پنج سال به تولید انبوه و کشت در مزارع استان منجر می شود؟ بیان کرد: در جریان اجرای این پروژه به‌تدریج ارقام که خود را نشان می دهند و از هر نظر مناسب کشت در شرایط و وضعیت آب و هوایی استان را دارند انتخاب و در مزارع نمایشی و مراکز تحقیقاتی و تعدادی از مزارع کشاورزان کشت و تکثیر می شود.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی کردستان برای سال زراعی جاری ارقام ایکاردا در استان کشت نشده و ۹ رقم گندم و ۳ رقم جو از ارقامی که در مرکز تحقیقات کشاورزی استان به عنوان ارقام برتر معرفی شدند در دو پایگاه نوآوری انتخاب شده در استان کشت شده اند.

وی عنوان کرد: از سال زراعی آینده ارقام ایکاردا در پایگاه های نوآوری استان کشت خواهند شد.