لاریجانی بر نقش آفرینی اروپا در حل و فصل مسائل منطقه تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در نشست خبری مشترک با مارتین شولتز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا اظهار داشت: امروز افتخار داریم میزبان رئیس پارلمان اتحادیه اروپا و همراهانش در سفر به تهران هستیم. ایران و اروپا یک سابقه طولانی تاریخی در زمینه های مختلف مخصوصا اقتصادی با هم دارند.

وی افزود: همین مسئله زمینه مناسبی است که پس از گفتگوها با ۱+۵ این زمینه ها را گسترش دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این زمینه های مختلفی در حوزه منطقه ای نیز وجود دارد که همکاری را ایجاب می کند.

لاریجانی با بیان اینکه مذاکرات خوبی در زمینه گسترش همکاری ها داشتیم گفت: بخصوص در مسائل منطقه ای مثل تروریسم و بحران های منطقه ای گفتگوهای مناسبی داشتیم.

وی نقش آفرینی اروپا در حل و فصل این مسائل را مهم دانست و ادامه داد: پارلمان اروپا جایگاه مناسبی در تصمیم سازی در اتحادیه اروپا دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخص آقای شولتز به عنوان یک سیاست مدار برجسته می توانند مسائل مختلف را از نزدیک با ایران مورد بررسی قرار دهند.

لاریجانی با اشاره به اینکه هرچند سفر وی به ایران کوتاه است خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم همین سفر کوتاه دستاوردهای مناسبی برای ایران و اروپا داشته باشد.

مسائل سوریه شروعی برای بهم ریختن منطقه بود

در ادامه این نشست، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ایران تا چه زمانی قصد دارد از موضع بشار اسد در سوریه حمایت کند، اظهار داشت: مسئله سوریه بحث یک فرد نیست، بلکه باید یک نوع طراحی برای ایجاد منطقه ای عاری از تحرکات جنایتکارانه تروریستی انجام داد، لذا تقلیل مسائل منطقه به فرد، یک اشتباه استراتژیک است.

لاریجانی تاکید کرد: مسائل سوریه شروعی برای بهم ریختن منطقه بود که مشاهده کردید، لذا اگر نگاه دقیقی به منطقه کنیم، می بینیم که تروریست ها مرتبا رشد می کنند و مشکلات برای مردم سوریه، عراق، یمن و دیگر مناطق تکثیر می شود.

وی تصریح کرد: اگر ما اصرار داریم که نظم در سوریه پایه دار باشد، برای مبارزه با این جریان مخرب است که شما نیز در اروپا آن را حس کرده اید؛ امروز هزاران نفر از اروپا و آمریکا به داعش و امثال آن پیوستند و این یک معضل است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما چه برای سوریه و چه برای یمن یک ساختار دموکراتیک پیشنهاد می کنیم و آن، جدی گرفتن مبارزه با تررویسم و اصلاحات ساختاری با رای مردم است، نه اینکه عده ای بنشینند و برای مردم این کشورها تصمیم بگیرند.

لاریجانی گفت: کشورهای دیگر می توانند در این رابطه تسهیل کننده و کمک کننده باشند، نه اینکه جایگزین مردم سوریه شوند.