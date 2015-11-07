رئیس جدید تنیس روی میز چگونه انتخاب شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علی‌قارداشی که در مجمع امروز شنبه فدراسیون تنیس روی میز با کسب ۳۵ رأی به عنوان رئیس ۴ سال آینده این فدراسیون انتخاب شد، پس از پایان مجمع، به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای کسب رأی موافق اعضای مجمع و برعهده گرفتن ریاست چه برنامه‌ای دنبال شده بود، پاسخ داد.

وی در این رابطه گفت: بر اساس ارتباطاتی که داشتم برنامه‌های انتخاباتی خود را از آبان‌ماه سال گذشته یعنی یک ماه پیش از ثبت‌نام از کاندیداها آغاز کردم. در قالب این برنامه سفرهای استانی زیادی انجام دادم و برنامه چهارساله خود برای ریاست را اعلام کردم، ضمن اینکه به طور مرتب با تمام دوستانم در رده‌های مختلف ارتباط داشتم.

قارداشی تاکید کرد: این کاری بود که فکر می‌کنم سایر کاندیداها و رقبای من آن را انجام نداده بودند، البته باید بگویم من پیش از این دبیر فدراسیون بودم و در استان هرمزگان هم مسئولیت داشتم، بنابراین عملکرد من در آن دوران هم ملاک عمل آرای امروز بود. در کل با برنامه‌ای که داشتم و عملکردم طی سال‌های گذشته، موفق به کسب آرای موافق اعضای مجمع شدم.

وی در رابطه با مربیان تنیس روی میز ایران و اینکه آیا از مربی داخلی هم استفاده می‌شود، یادآور شد: البته در کشور مربیانی با دانش خیلی خوب داریم، هنوز در مورد اینکه برای تیم ملی باید مربی خارجی گرفته شود یا نه، ارزیابی دقیقی نداشته‌ایم. دانش مربیان ما بالاست، ضمن اینکه مربیان کره‌ای که در حال حاضر در کشور ما هستند هم سطح خوبی علمی خوبی دارند. تنیس روی میز ایران طی دهه هشتاد از همکاری با کره‌ای‌ها تجربه خوبی داشت، باید در این زمینه به جمع‌بندی برسیم.

رئیس جدید فدراسیون تنیس روی میز در مورد جایگاه فعلی این رشته و فاصله‌ای که با جایگاه واقعی‌اش دارد، گفت: البته در حال حاضر تنیس روی میز ایران جایگاه بدی ندارد، انصافا فدراسیون طی سال‌های گذشته عملکرد بدی نداشت و بچه‌ها هم تلاش کردند، اما آنچه مهم است اینکه در رشته‌هایی مثل تنیس روی میز، داشتن اردوهای طولانی‌مدت در طول سال و حریف تمرینی خیلی مهم است، باید به این موضوع توجه شود.