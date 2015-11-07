بیمه زنان قالیباف و رانندگان شهری در بودجه ۹۵ مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی پیش از ظهر شنبه در یكصد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود ضمن تشكر از مسئولان و شهروندان اصفهان برای برگزاری مراسم عزاداری باشكوه سرور و سالار شهیدان اظهار داشت: بر این باوریم كه این حضور در اربعین حسینی نیز چند برابر خواهد شد و تمام كوچه و خیابان این شهر با عطر حسینی آمیخته خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز ملی كیفیت و روز جهانی علم در هفته جاری ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم كه مبنای توسعه كشور باید بر اساس مدیریت علمی باشد چرا كه این مدیریت میتواند سازمانها و نهادهای اجرایی، خدماتی و اقتصادی را به سمت ارائه خدمات مطلوبتر و تولید محصولات با کیفیتتر برساند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینكه نمیتوان علم را در ارائه چندین مقاله در نشریات بینالمللی دانست، افزود: در این راستا مسئولان باید توجه داشته باشند كه علم، شناخت نیازها و مطالبات و تطبیق آنها با منابع موجود است.
وی با بیان اینكه مردم ایران به دنبال دریافت خدمات و كالاهای باكیفیت هستند، ابراز داشت: در این راستا تولیدكنندگان ملی بایستی زمینهساز این اتفاق مهم باشند چرا كه اگر محصولات داخلی از کیفیت مناسب برخوردار باشند، بازار داخلی و شهروند ایرانی جز آن به تولید دیگری رغبت نشان نخواهد داد.
شریعتی ارتباط بین بخشی را از دیگر شاخصهای كیفیت بخشی دانست و گفت: نبود ارتباط بین بخشی در كشور و به ویژه در شهر اصفهان آسیبهایی را به نحوه ارائه خدمات به عموم مردم جامعه وارد كرده است و از آن جمله میتوان به نبود همكاری بین ارگانها در شهر اصفهان برای بهره برداری متروی این شهر اشاره كرد كه این مسئله روند بهره برداری از مترو را با تاخیر زیادی روبرو كرده است.
وی در ادامه با اشاره به بی توجهی صورت گرفته نسبت به بیمه زنان قالیباف، رانندگان درون شهری و كارگران مزدبگیر افزود: در بودجه سال جاری دولت اعتبار خوبی برای بیمه این افراد پیشبینی کرد كه به دلیل نبود پیشبینیهای لازم ، تامین اجتماعی موفق به دریافت مطالبات خود از دولت نشد و محدودیتهایی را برای اقشار نامبرده برای دریافت مطالباتدر نظر گرفت.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه كرد: پوشش فراگیر بیمه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی حق مسلم هر ایرانی است و دولت مکلف است در پیش بینی بودجه ۹۵ نسبت به در نظر گرفتن تعهدات لازم برای این اقشار کمال توجه را داشته باشد.
وی در ادامه تشكیل ستاد اربعین برای برنامهریزی بهتر برگزاری این مراسم را نیز مهم خواند و گفت: در این خصوص لازم است همه ارگانها، وزارتخانهها و نهادهای عالی و به ویژه شهرداریهای کلان شهرها، برنامهریزی ها را به سمتی سوق دهند که در داخل کشور نیز همانند مسیر راهپیمایی تا کربلا امکانات لازم در راستای رفاه زائرین ابا عبدالله الحسین (ع) فراهم آید.
شریعتی با تاكید بر اینكه پایانههای مسافربری در هر استان باید تدابیر لازم را برای جابه جایی هر چه بهتر زائران در دستور كار قرار دهند، ابراز داشت: همچنین باید توجه داشت با توجه به استقبال بینظیر مردم ایران از این برنامه نسبت به مشارکتهای مردمی به ویژه هئیتهای مذهبی هر شهر، در مسیر زائران بهره برداری لازم را داشته باشیم.
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