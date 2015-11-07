«جوادیه» افتتاح شد/ نقب زدن به درونیات قشر زحمتکش

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه ۱۵ آبانماه نمایش «جوادیه» به نویسندگی و کارگردانی کهبد تاراج با سخنرانی بهزاد فراهانی و حضور گروهی از هنرمندان و خبرنگاران تئاتر اجراهای خود را آغاز کرد.
فراهانی پیش از اجرای نمایش در آیین آغازین کار گفت: این روزها کار کردن در عرصه تئاتر دشوار شده اما وقتی هنرمندانی و به خصوص جوانترها دست به تولید و اجرای یک نمایش میزنند این حرکتی جسورانه و ارزشمند است که باید از آن تقدیر کرد.
همچنین این بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و تلویزیون با ستایش از برگزاری آیین افتتاح نمایشها بیان کرد: این رسم زیبایی است که در تئاتر ما وجود دارد و در سالهای بسیار دور نیز وجود داشت ولی در حالی که چنین آیینی به فراموشی سپرده شده بود خوشبختانه دوباره به دست جوانان برپا شد و امیدوارم در اجرای آغازین همه نمایشها ادامه پیدا بکند.
وی پس از تماشای این اثر نمایشی نیز عنوان کرد: ما در کشوری زندگی میکنیم که از فرهنگ دوره قاجار تا فرهنگ پاریزین در کشورمان وجود دارد و اجرا میشود. به همین دلیل تئاترمان تازه از دوره رمانتیسم و ناتورالیسم گذشته است و متاسفانه سیاستی وجود دارد که ما را از رئالیسم دور بکنند. چون نمیتوان رئالیسم را دور انداخت باید دست به دامان پدیدههایی نظیر ابزورد شد که به عقیده من این کلاهبرداری است برای ملتی که هنوز با قوانین دوره قاجاری نفس میکشد. این کار هنرمندان جوان است که دقت داشته باشند بین هشتاد میلیون نفر هموطن ما باید توازن میان هنرمندان، اندیشهها و فرهنگ ملی برقرار بشود.
وی در پایان یادآور شد: نمایشهایی مانند «جوادیه» پیشآهنگ و آغازی برای این پدیده است. نمایش «جوادیه» نقبزدن به درونیات مردمی است که جزو قشر زحمتکش هستند و فرهنگ تلخی را تجربه میکنند. از اینرو نمیدانند باید چه بکنند. جنگ بین سنت و مدرنیته آزارمان میدهد و دوران ما دورانِ گذار است. آرزو میکنم در این دوران گذار درامنویسان، کارگردانان و بازیگران خوب و عاشق پیدا بشوند و کارهای خوبی مانند همین نمایش «جوادیه» را روی صحنه ببرند.
علاوه بر بهزاد فراهانی هنرمندانی مانند روحالله جعفری، ابراهیم گلهدارزاده، رضا بهرامی، حمیدرضا ملاحسینی در این مراسم حضور داشتند. احمد جعفری، فهیمه معین، امیر عدلپرور و هومن بنایی در نمایش «جوادیه» به ایفای نقش میپردازند.
نمایش «جوادیه» به نویسندگی و کارگردانی کهبد تاراج هر روز غیر از شنبهها ساعت ۱۸:۳۰ در مجموعه تئاتر محراب به نشانی خیابان ولیعصر، نبش چهارراه سپه (امام خمینی) روی صحنه میروند.
نظر شما