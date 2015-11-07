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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۹

با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

دانشگاه الزهرا در حوزه اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه امضا کرد

دانشگاه الزهرا در حوزه اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه امضا کرد

دانشگاه الزهرا (س) و کمیسیون کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام تفاهم نامه منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور برنامه ریزی و اجرای مطالعات نظری و کاربردی در حوزه اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه ای میان دانشگاه الزهراء(س) و کمیسیون کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام منعقد شد.

از مهم ترین موارد همکاری می توان به تشکیل هسته‌های پژوهشی در مباحث اقتصاد مقاومتی، مسئله یابی و تعیین موضوعات تحقیقاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی، برگزاری نشست های تخصصی و کنفرانس های علمی در مورد مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی و طراحی و برگزاری کارگاه های تخصصی و به اشتراک گذاری امکانات علمی و تحقیقاتی اشاره کرد.

کد مطلب 2959738
زهرا سیفی

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