دانشگاه الزهرا در حوزه اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور برنامه ریزی و اجرای مطالعات نظری و کاربردی در حوزه اقتصاد مقاومتی، تفاهم نامه ای میان دانشگاه الزهراء(س) و کمیسیون کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام منعقد شد.

از مهم ترین موارد همکاری می توان به تشکیل هسته‌های پژوهشی در مباحث اقتصاد مقاومتی، مسئله یابی و تعیین موضوعات تحقیقاتی در حوزه اقتصاد مقاومتی، برگزاری نشست های تخصصی و کنفرانس های علمی در مورد مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی و طراحی و برگزاری کارگاه های تخصصی و به اشتراک گذاری امکانات علمی و تحقیقاتی اشاره کرد.