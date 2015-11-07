هرگونه افزایش نرخ خدمات آموزشگاههای رانندگی پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد اصناف به تفکیک رسته در زمینه های آشنایی اصناف با فرهنگ بازار، مسائل خرید و فروش، قوانین و مقررات نظام صنفی، فعالسازی اتحادیه های صنفی و مکانیزه کردن فرآیندهای انجام کار، از اولویتهای سازمان و اتاق اصناف است.

وی در ادامه با اشاره به نرخ خدمات دهی واحدهای صنفی در استان اظهار داشت: اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در راستای حقوق شهروندی مردم را از نرخ های واحدهای خدماتی مطلع کنید.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان در رابطه با پیشنهاد افزایش نرخ خدمات آموزشگاههای رانندگی تاکید کرد: هرگونه افزایش قیمت باید با بررسی کارشناسی و مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف باشد و با هر گونه افزایش قیمت خودسرانه برخورد جدی می شود.