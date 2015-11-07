علیرضا غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده عبور امواج ناپایدار و همراهی آن با زبانه کم فشار در سطح زمین را نشان می دهد که باعث رگبار، باران، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ به ویژه در مناطق مرتفع شمالی و شرقی استان می شود.

وی افزود:‌ با توجه به بالا بود ضرایب ناپایداری انتظار وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی می شود.

معاون هواشناسی خوزستان تصریح کرد: فردا نیز خلیج فارس مواج خواهد بود.

غلامپور بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته آغاجری با دمای هوای ۳۱ درجه سانتیگراد و دهدز با ۱۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان بودند.

وی عنوان کرد:‌ پیش بینی می شود دمای هوای امروز حداکثر به ۲۵ درجه سانتیگراد و حداقل فردا به ۱۷ درجه سانتیگراد برسد.

معاون هواشناسی خوزستان یادآور شد: میزان بارندگی در آبادان ۵.۶ میلیمتر، امیدیه ۲.۷، ایذه ۱۳.۹، اندیمشک ۶.۲، شادگان یک، دزفول ۲۰.۲، دهدز ۴.۵، رامهرمز ۷.۷ و شوشتر ۸.۵ میلیمتر بود.

غلامپور تأکید کرد:‌ میزان بارندگی در ماهشهر نیز ۳.۲، مسجدسلیمان ۱۵.۸، لالی ۵.۸، آغاجری ۲.۳، شوش ۲۵.۶ و گتوند نیز ۹ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگی استان متعلق به شهر بستان با ۲۸.۵ و کمترین نیز به بهبهان با هشت دهم است.