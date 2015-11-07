ضرورت توسعه همگام مهارت آموزی و امکانات فناورانه در جامعه

بهرام نجفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از مرکز آموزشی درجه یک و تخصصی فنی و حرفه ای اراک که به مناسبت اجرای طرح ملی هفته بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای انجام گرفت، اظهار داشت: توسعه آموزش های مهارتی در کشور با هدف تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی نیاز ضروری است که باید در ابعاد مختلف به آن توجه داشت.

وی افزود: بازدید از مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و آشنایی مخاطبان و مسئولان مربوطه با ظرفیت ها و توانمندی های این مراکز باید در سراسر سال انجام شود.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان مرکزی تصریح کرد: شناخت آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد باور در بین مخاطبان در شرایط کنونی به ویژه برای جوانان مبنی بر تاثیرگذار بودن آموزش های مهارتی در اشتغال و توسعه فردی و اجتماعی آنان، از اهداف طرح بازدید از مراکز است که در سراسر کشور از شانزدهم تا ۲۱ آبان ماه اجرا می شود.

وی با اشاره به لزوم توسعه مهارت و فناوری در بین آحاد جامعه اظهار داشت: عملیاتی شدن این مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر شایانی دارد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: توسعه بدون آموزش های مهارتی مفهومی ندارد و یکی از ضرورت ها و الزامات توسعه اقتصادی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی، توجه ویژه به ارتقای فرهنگ مهارت آموزی است.

گفتنی است در حال حاضر ۲۲۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای در چهار زمینه خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی در استان مرکزی در زمینه مهارت آموزی فعالیت دارند.