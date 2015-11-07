۶۵۰ فضای آموزشی زنجان مجهز به سیستم حرارت مرکزی هستند

علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از هزار و ۸۰۰ فضای آموزشی در استان زنجان ۶۵۰ مدرسه مجهز به سیستم حرارت مرکزی هستند افزود: از اول سال جاری تا کنون ۱۶۶ فضای آموزشی با ۷۸۰ کلاس درس به سیستم حرارتی مجهز شدند.

وی اظهار کرد : این تعداد مدارس ازسیستم گرمایشی نفتی و بخاری به سیستم حرارتی تبدیل شده اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: از حدود سه سال پیش تا کنون ۳۱۰ فضای آموزشی استانداردسازی شده است.

عسگری تاکید کرد: اجرای طرح نصب سیستم گرمایشی استاندارد از سال ۹۱ شروع شده که در هفت ماه سال جاری ۷۸۰ فضای آموزشی به سیستم حرارتی مجهز شده است.

وی افزود: از هزار و ۸۰۰ فضای آموزشی در استان زنجان تنها ۸۰۰ مدرسه باقی مانده و ۳۰۰ مدرسه یک یا دو کلاسه هم از سیستم گرمایشی برق تابشی برخوردارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان تصریح کرد: تجهیز فضای آموزشی ۵۵۰ مدرسه به سیستم گرمایشی استاندارد در دست اقدام است که با تخصیص اعتبار از این تعداد مدرسه ۱۰۰ مدرسه تا پایان سال جاری به سیستم گرمایشی حرارتی مجهز می شود.

عسگری افزود: برای اجرای سیستم گرمایشی این تعداد مدرسه ۶ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: درمدارس استان زنجان هیچ بخاری نفتی چکه ای وجود ندارد و اگر هم موردی بود مسئولیت با خود مدیر مدرسه است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: با اجرای طرح استانداردسازی سیستم گرمایشی تمام بخاری های نفتی چکه ای جمع آوری شده و بخاری غیر استاندارد در مدارس استان زنجان نداریم.

عسگری افزود: اولیای دانش آموزان به محض دیدن بخاری های نفتی با اداره تجهیز تماس بگیرند.