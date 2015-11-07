به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه بیش از ۱۸۰ شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و کشورهای فرانسه، چین، ترکیه ایتالیا و امارات متحده عربی، نوین ترین و پیشرفته ترین طرح‌ها، برنامه ها و پروژه های خود را در سه حوزه سازه ها، نماها و تکنولوژی های نوین ساختمانی ارائه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهند داد.

در بخش سازه این نمایشگاه انواع سازه های فلزی، سازه های بتنی، سازه های پیش ساخته فولادی سبک (LSF)، سازه های ترکیبی (بتن و LSF)، سازه های فولادی گالوانیزه، سازه های سبک ubs و فناوری های نوین سازه ها – در بخش نما نیز انواع نما در معماری سنتی، نماهای نوین ساختمانی، نمای کامپوزیت، نمای شیشه ای، نمای سنگی، نمای آجری، نمای گرانیت، نمای مرمریت، نمای سیمانی، نمای گچی، ماشین آلات و تجهیزات برش، و در بخش تکنولوژی های نوین نیز انواع طرح ها و پروژه های سبک سازی ساختمان، مجتمع سازی، کانال های پیش ساخته و جمع آوری آبهای نما، عایق های حرارتی و صوتی، clc بلوک های سبک دیواری، pvc پنل دو جداره، شیشه های سکوریت نشکن نما، پوشش سقف های مرکب فولادی، عایق های پلاستر اکولوژیک و دیگر طرح‌ها تولیدات نوین ساختمانی ارائه می شود.

همچنین در این نمایشگاه مجموعه های خدمات مشاوره طراحی، معماری و دکوراسیون و مجموعه های مربوط به ساختمان‌های هوشمند، ساختمان‌های انرژی صفر، بهینه‌سازی فضای پارکینگ و مؤسسات ارایه دهنده سیستم ‌های جامع مدیریت آپارتمان‌ به ارایه خدمات خود می پردازند.

این نمایشگاه با هدف توسعه فناوری‌ها و تنکولوژی های نوین در ساختمان سازی، توجه به مقاوم و سبک سازی ساختمان‌ها، توجه ویژه به زیباسازی شهری متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی، معرفی خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های کشور در حوزه صنعت ساختمان، تبادل فناوری محصولات میان شرکت کنندگان داخلی و خارجی، آشنايي توليدکنندگان و صنعت گران با نوآوري‌ها، پيشرفت‌هاي سازه ها و نماهاي ساختماني در ساير کشورهاي پيشرفته و تلاش برای رسیدن به استانداردهای جهانی صنعت ساختمان، برگزار می شود.

برگزاری چند نشست علمی، آموزشی با حضور صاحبنظران و استادان دانشگاه‌ها و حضور برخی از وزرا و برخی نمایندگان مجلس از برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

اولین نمایشگاه بین المللی سازه، نما و تکنولوژی های نوین ساختمانی از ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.