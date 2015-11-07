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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

صاعقه دو مخزن بزرگ نفت در خارگ را دچار حریق کرد؛

آتش‌سوزی در بزرگترین پایانه نفتی کشور مهار شد

آتش‌سوزی در بزرگترین پایانه نفتی کشور مهار شد

بوشهر - بر اثر صاعقه دو مخزن ذخیره نفت در جزیره خارگ دچار حریق شد که با تلاش آتش‌نشانان بدون ورود خسارت به تاسیسات مهار شد.

رئیس روابط عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت هفت و ۲۰ دقیقه صبح امروز دو مخزن ذخیره‌سازی نفت خام در جزیره خارگ بر اثر برخورد صاعقه دچار آتش‌سوزی شد.

مجتبی عوض‌زاده به حضور نیروهای آتش‌نشانی در منطقه اشاره کرد و افزود: با حضور به‌موقع اکیپ‌های آتش‌نشانی،حریق در زمان یک ساعت مهار شد و از ورود خسارت به تأسیسات جلوگیری شد.

وی از حضور سه اکیپ آتش‌نشانی به صورت شیانه‌روزی در محوطه مخازن خبر داد و اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، نیروهای آتش‌نشانی این شرکت در آماده‌باش هستند.

به گفته رئیس روابط عمومی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، این آتش‌سوزی در مخزن‌های شماره ۴۳ و ۴۴ پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ رخ داد.

لازم به ذکر است که هفته گذشته نیز بر اثر صاعقه تعدادی از مخازن نفتی جزیره خارگ دچار آتش‌سوزی شده بود که با تلاش اکیپ‌های آتش‌نشانی مهار شد.

پایانه نفتی خارگ به عنوان بزرگترین پایانه صادرات نفت خام کشور بیش از ۹۰ درصد از نفت خام کشور را صادر می‌کند.

کد مطلب 2959750

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